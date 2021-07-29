Работающие по патентам предприниматели принесли в бюджет Москвы 2,9 млрд рублей за полгода - заммэра Ефимов

Поступления от патентов в бюджет Москвы выросли на 22,6% до 2,9 млрд рублей за первое полугодие 2021 года - заммэра Ефимов

Поступления в бюджет Москвы налога от применения патентной системы налогообложения (ПСН) в январе-июне 2021 года составили 2,9 млрд рублей, увеличившись на 22,6% к аналогичному периоду 2020 года. К первому полугодию 2019 года прирост налога составил 5,1%. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«В Москве ПСН является одним из самых популярных налоговых режимов для малого бизнеса, в столице работает каждый шестой индивидуальный предприниматель России, применяющий ПСН. В 2020 году поступления ПСН в бюджет снизились из-за ограничений в период пандемии, когда предприниматели в ряде отраслей приостановили деятельность, а также в связи с освобождением ИП из наиболее пострадавших отраслей от уплаты налога во втором квартале 2020 года. В первом полугодии текущего года рост налоговых отчислений восстановился и превысил уровень докризисного 2019 года», – подчеркнул заммэра.

Патентная система освобождает предпринимателя от уплаты НДС, НДФЛ, налога на имущество и торгового сбора (в случае приобретения патента на торговую деятельность), не требует вести бухучет и минимизирует налоговую отчетность. В 2020 году был принят федеральный закон, который расширил перечень видов деятельности, на которые распространяется применение ПСН. Налогоплательщикам ПСН также предоставлено право уменьшать размер уплачиваемого налога на сумму страховых платежей на ОСС, ОПС и ОМС, добровольного личного страхования, расходов по больничным листам.

«В Москве на начало 2021 года индивидуальными предпринимателями было приобретено 89,8 тысячи патентов. Наиболее востребована ПСН в розничной торговле: на нее пришлось более 40% приобретенных патентов. К услугам по сдаче в аренду помещений и перевозкам относится более 23 % от общего числа патентов, к бытовым услугам – 6%», - отметил министр правительства Москвы, руководитель департамента экономической политики и развития города Москвы Кирилл Пуртов.