Необычное IPO Robinhood

Трейдерам электронной биржи Nasdaq в Нью-Йорке придется привыкать к новым символам – HOOD, аббревиатуре инвестиционной онлайновской платформы Robinhood Markets Inc. В четверг прозвенит колокол, извещающий о долгожданном событии – начале торгов бумагами Robinhood, уже неоднократно отметившейся в этом году громкими скандалами. Продажа акций скандального онлайн-брокера начнется с довольно низких для него 38 долларов за акцию. Дело здесь в определенном парадоксе: к долгожданному событию инвесторы неожиданно отнеслись настороженно и довольно прохладно. Невысоким спросом инвесторов, а также консервативным настроем руководства платформы и андеррайтеров, которые стремятся к успешному первому дню торгов, и объясняется низкий диапазон начальной цены на уровне 38-42 долларов за акцию. Впрочем, и такая невысокая цена позволила Robinhood получить оценку приблизительно в 32 млрд долларов, что более чем в 2,5 раза превышает почти 12 млрд долларов, которые он собрал в ходе финансирования в прошлом году. С другой стороны, она все же существенно ниже ожиданий большинства инвесторов и банкиров.

Скорее всего, в свободной продаже окажется порядка 55 млн акций. Это значит, что публичное размещение принесет Robinhood более 2 млрд долларов.

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Отличительной чертой дебюта Robinhood является его непредсказуемость. Он существенно отличается от большинства традиционных IPO, на которых частным инвесторам предлагается небольшое количество акций выходящей на биржу компании. Дело в том, что Robinhood уже продал инвесторам на своей платформе много своих акций, которые они теперь могут сами продавать. Это обстоятельство придает размещению Robinhood большой элемент неизвестности.

Настороженности отдельных инвесторов способствует и некоторая обида, оставшаяся после решения руководства трейдерской платформы в начале года прекратить операции по акциям ряда скандальных компаний, например, GameStop Corp.

На решение руководства Robinhood произвести необычное IPO, возможно, повлияло то обстоятельство, что далеко не всем дебютантам удавалось быстро продать все акции, выставленные на биржу. Достаточно вспомнить IPO Facebook Inc., которому в 2012 году удалось продать лишь менее четверти акций. Для того, чтобы вернуться на начальную цену, компании Цукерберга тогда понадобилось более года.

Размещение акций Robinhood является продолжением бума на рынке, когда частные компании, пользуясь высокими аппетитами инвесторов, принимают важное решение сменить свой статус и перейти в разряд публичных. В первой половине 2021 года, по данным Dealogic, в США в среднем еженедельно проводились IPO 20 компаний. Объем полученных средств по состоянию на 27 июля превысил 98 млрд долларов. Это больше, чем в рекордные 1999-й и 2000-й года.

За без малого семь лет существования Robinhood прошел путь от крошечного стартапа до одного из крупнейших в США онлайн-брокеров. Как заявляет администрация платформы, ее главная задача – демократизация процесса инвестирования при помощи отмены комиссии за торговлю ценными бумагами.

По состоянию на 1 июля Robinhood мог похвалиться 22,5 млн счетов и почти 100 млрд активов.

Robinhood – компания молодая и несмотря на быстрый рост остававшаяся до начала 2021 года неизвестной подавляющему большинству непрофессиональных инвесторов. Она обрела во многом скандальную известность благодаря торговле акциями ряда «горячих» компаний и, в первую очередь, конечно же, GameStop. Связь с этой компаний в самый напряженный момент едва не закончилась для онлайн-брокера большими неприятностями, когда ему пришлось для выполнения требования финансовых регуляторов по размерам резервного фонда прекратить торговлю акциями GameStop и других похожих компаний.

Robinhood сумел восстановить пошатнувшееся положение и продолжил привлекать новых пользователей, однако в последнее время рост их численности замедлился. Компания заявила на этой неделе, что ожидает некоторого снижения прибыли в третьем квартале по сравнению со вторым, и объяснила это в основном снижением деловой активности на инвестиционных рынках.

Естественно, популярность среди инвесторов привлекла повышенное внимание со стороны регуляторов. За последние 9 месяцев Robinhood согласился выплатить более 130 млн долларов в виде штрафов.

Внимание со стороны регуляторов не ослабевает. Robinhood, например, сообщил на этой неделе, что от него сейчас требует информацию крупнейший независимый регулятор финансовых рынков США Finra.