Росрыболовство требует от «Норникеля» 58,7 млрд руб компенсации

Енисейское территориальное управление Росрыболовства подало в Арбитражный суд Красноярского края иск к АО «Норильско-Таймырская энергетическая компания» (входит в структуру «Норильского никеля») о взыскании вреда, причиненного водным биоресурсам в результате утечки нефтепродуктов из-за аварии на Норильской ТЭЦ-3, на сумму 58,65 млрд рублей, сообщает федеральное агентство.

«Размер нанесенного вреда включает в себя прямой ущерб из-за гибели рыбы на сумму 3,6 млрд рублей и затраты на восстановление нарушенного состояния водных биоресурсов на сумму более 55 млрд рублей... Воздействию негативных факторов из-за утечки дизтоплива подверглась вся акватория Норило-Пясинской озерно-речной системы – от места аварии вниз по течению до Карского моря», – сообщается на сайте Росрыболовства.

Ранее Росрыболовство оценивало ущерб от аварии в 40 млрд рублей.

29 мая 2020 года на ТЭЦ-3 в Норильске произошел разлив 21 тыс тонн дизельного топлива.