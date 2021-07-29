Россия перебрасывает войска на учения у узбекско-афганской границы

Россия начала передислокацию военнослужащих из Самарской области в район совместных учений с Узбекистаном, у границы с Афганистаном, сообщает «Интерфакс».

«Подразделения миротворческого соединения и бригады специального назначения Центрального военного округа начали перегруппировку войск на полигон "Термез" для участия в совместном учении России и Узбекистана, которое пройдет в Сурхандарьинской области Узбекистана. В самарском международном аэропорту "Курумоч" военнослужащие погрузили в самолет Ил-76 оружие, вещевое имущество, прошли таможенные процедуры и вылетели в город Термез», – сообщает пресс-служба ЦВО.

Ранее сообщалось, что учения будут проходить с 30 июля по 10 августа. В них примут участие около 1,5 тыс. военнослужащих России и Узбекистана. В рамках учения военнослужащие совместной группировкой войск отработают вопросы обеспечения территориальной целостности государств центральноазиатского региона, отмечала пресс-служба ЦВО.

В учениях двух стран также будет задействовано около 200 единиц военной техники, в том числе авиационная. В частности, звено штурмовых самолетов Су-25СМ с российской авиабазы «Кант» в Киргизии, которая является авиационным компонентом Коллективных сил быстрого реагирования Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и участвует в обеспечении безопасности воздушного пространства.