Курс доллара: рубль отреагировал на новости из США

Российский рубль демонстрирует на торгах в четверг положительную динамику, находясь вблизи своих локальных пиков на фоне «голубиного» заседания американского регулятора, которые вернул игрокам уверенность в сохранении низкого долларового фондирования и подстегнувшего спрос на рисковые активы со стороны инвесторов.

Так, в паре с долларом в моменте российская валюта торговалась по 73,07, что стало четырёхнедельным максимумом. По данным на 15:00 мск курс доллара составлял 73,24 руб. (-0,32%). Курс евро в это же время составлял 86,97 руб. (-0,04%). В моменте же единая валюта находилась в районе 86,86 руб.

Напомним, 29 июля Федрезерв ожидаемо сохранил базовую процентную ставку на уровне 0-0,25% годовых. Кроме того, ФРС продолжит выкупать активы от 120 млрд в месяц до того момента пока не будет достигнут заметный прогресс в достижении целей по максимальной занятости и стабильности в ценах. При этом глава центробанка США Джером Пауэлл заявил, что рынок труда еще должен проделать определённый путь, прежде чем придёт время сокращать стимулирование экономики.

Регулятор также подчеркнул, что повышенная инфляция является результатом «преходящих факторов», и это указывает, что ФРС не воспринимает рост цен в качестве неизбежной угрозы.

По мнению Рикардо Евангелиста из ActivTrades, несмотря на то, что ничто из сказанного накануне не удивило рынки, это стало большим разочарованием для тех, кто ждал более твёрдой позиции от Федрезерва. В целом же рынки восприняли итоги заседания американского регулятора, как сигнал, что повышения ставок и сокращения стимулирующей скупки активов в обозримом будущем не произойдет, что вновь разожгло аппетиты инвесторов к риску.

Поддержку рублю также оказывает нефть, цены на которую растут на фоне снижения запасов «чёрного золота» в США. Так, баррель сорта Brent удерживается выше отметки 75 долл. за бочку. В моменте контракты на данную марку торговались по 75,55 долл. за баррель – двухнедельных максимум.

Кроме того, позитивным фактором для нацвалюты выступают высокие процентные ставки в РФ после последнего ужесточения политики российского Центробанк.

В этой связи, как уверен Егор Жильников из Промсвязьбанка, сегодня можно будет наблюдать движение пары доллар-рубль в сторону 73,00.

«Но произойдёт это только при условии сохранения спроса глобальных игроков к валютам сегмента ЕМ», – пояснил он.

Сейчас на рынке форекс товарные и развивающиеся валюты показывают аналогичную с рублём динамику, а индекс доллара снижается, достигнув 92,289 – минимум июля. Пара евро-доллар в свою очередь достигла 1,1879 – пиковое значение с 12 июля

Сегодня в центре внимания мировых площадок будут данные о ВВП США за II квартал. Любопытно, что здесь прогнозы сильно разнятся. Но консенсус-прогноз обещает рост американской экономики на 8,5% в годовом исчислении.