Сбербанк увеличил полугодовую прибыль по МСФО в 2,2 раза

Сбербанк увеличил чистую прибыль по МСФО во втором квартале 2021 года почти в два раза - до 325,3 млрд рублей по сравнению со 166,7 млрд рублей прибыли годом ранее.

В первом полугодии текущего года чистая прибыль банка выросла в 2,2 раза, составив 629,8 млрд рублей против 287,2 млрд рублей в январе-июне 2020 года.

Аналитики в своих консенсус-прогнозах предполагали рост чистой прибыли Сбербанка по МСФО во втором квартале текущего года в 1,8 раза - до 300,6 млрд рублей, в I полугодии - в 2,1 раза - до 605,1 млрд рублей. На фоне результатов за I полугодие Сбербанк поднял прогноз по рентабельности капитала с более 20% до свыше 22%.

«Динамика бизнеса за первое полугодие формирует устойчивую базу для более амбициозного прогноза по рентабельности капитала свыше 22%», - рассказала финансовый директор банка Александра Бурико.

В период с апреля по июнь текущего года Сбербанк увеличил выдачу корпоративных кредитов по МСФО на 0,2% - до 15,856 трлн рублей. Розничных кредитов банк выдал за этот же период на 7,0% - до 10,354 трлн рублей. В I полугодии кредиты юрлицам выросли на 1%, физлицам - на 11,2%. По итогам на 30 июня 2021 года совокупный кредитный портфель Сбербанка составил 26,210 трлн рублей, увеличившись за I полугодие на 4,8%, во II квартале - на 2,8%.

