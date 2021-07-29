Сборная России по фехтованию на рапирах завоевала золотую медаль на Олимпиаде

Российские рапиристки стали Олимпийскими чемпионами в командных соревнованиях. Золотые медали завоевали Марта Мартьянова, Лариса Коробейникова, Аделина Загидуллина и Инна Дериглазова. В финале они победили команду Франции со счетом 45:34. Их награда стала восьмой золотой медалью для сборной России в неофициальном медальном зачете. Бронзовые медали завоевала сборная Италии.

Президент России Владимир Путин поздравил спортсменок с победой на олимпийских играх. «Рад поздравить вас, ваших тренеров и наставников с триумфом в Токио. Командная сплочённость, мастерство и настрой на победу помогли вам уверенно дойти до финала и в решающий момент взять верх над сильными соперницами из Франции. Без сомнения, ваш успех станет достойным вкладом в развитие отечественной школы фехтования, в укрепление авторитета России как спортивной державы. Молодцы! Желаю здоровья, благополучия и удачи», – говорится в поздравлении.