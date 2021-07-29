Сенаторы США выдвинули ультиматум из-за «Северного потока — 2»

Двенадцать американских сенаторов-республиканцев во главе с Пэтом Туми выдвинули Минфину США и Белому дому ультиматум, потребовав ввести новые санкции против газопровода «Северный поток — 2», сообщает Bloomberg, публикуя выдержки из их письма на имя министра финансов Джанет Йеллен.

«"Газопровод "Северный поток — 2" напрямую наносит вред интересам национальной безопасности Соединенных Штатов и наших союзников и партнеров. В случае завершения этот проект увеличит пагубное влияние Владимира Путина на Европу, дестабилизирует хрупкую безопасность Украины и будет содействовать дальнейшей российской агрессии», — говорится в послании.

Также республиканцы пригрозили блокировкой двух кандидатур в Минфин США в случае, если администрация президента США Джо Байдена «не поменяет позицию по газопроводу и не наложит новые санкции на проект».

К настоящему моменту трубопровод «Северный поток-2», который пройдет из России в Германию, достроен на 99%. Его суммарная годовая мощность составляет 55 миллиардов кубометров газа. Последовательными противниками проекта являются США, которые продвигают свой СПГ на территорию ЕС, а также Украина и Польша, называющие проект политическим.

Вашингтон четырежды вводил санкции, пытаясь воспрепятствовать реализации проекта, но строительство планируется завершить уже к концу лета.

