Спотовая цена на газ в Европе установила рекорд

Спотовые цены на газ на хабе TTF в Нидерландах установили рекорд, достигнув показателя в $484 за 1 тыс. куб. м или 39 евро за 1 МВт/ч, пишет «Коммерсантъ», ссылаясь на данные EEX. Также рекордных значений достигла стоимость августовского фьючерса на TTF, за сутки она выросла на 5,3%, до $491 за 1 тыс. куб. м. Цены на дальние фьючерсы также выросли, декабрьские котировки торгуются за 39,2 евро, январский – за 38,975 евро.

Столь рекордный рост стоимости спровоцировал отказ «Газпрома» бронировать дополнительные транзитные мощности через территорию Украины на август, отмечает издание. Также в страны ЕС снижаются поставки сжиженного природного газа, которые с начала июля упали на 12% по сравнению с июнем. В годовом выражении СПГ потерял в цене 22%. Также уменьшаются запасы газа в хранилищах приемных терминалов.

Спрос на газ из-за жары растет в Азии, куда отправляются свободные партии топлива. Лидером роста в Азии стал Китай – в июле он увеличил импорт газа на четверть в годовом выражении. Также спрос восстанавливается в Индии.

