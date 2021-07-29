США просят ВОЗ найти причину возникновения коронавируса

Госсекретарь США Энтони Блинкен провел встречу в Кувейте с директором Всемирной организации здравоохранения Тедросом Аданомом Гебрейесусом и обсудил с ним второй этап изучения происхождения коронавируса, в том числе в Китае, сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя пресс-службы Госдепа Неда Прайса.

«Госсекретарь Блинкен заявил о поддержке со стороны США планов ВОЗ, направленных на проведение дополнительных исследований происхождения COVID-19, в том числе в КНР, чтобы лучше понять нынешнюю пандемию и предотвратить будущие"Он подчеркнул необходимость того, чтобы следующая фаза исследования была своевременной, основанной на фактах, прозрачной, проводимой экспертами и свободной от вмешательства», – говорится в комментарии Госдепа.

Ранее генеральный директор ВОЗ заявил, что организация готовится ко второму этапу изучения происхождения коронавируса SARS-CoV-2 и ожидает прозрачности от властей КНР. Он отметил, что первая фаза столкнулась с определенными проблемами. Одной из них он назвал «доступ к данным, особенно к данным о начале пандемии».

Гебрейесус также не исключил, что распространение коронавируса могло быть следствием «чрезвычайного случая в лаборатории».

В мае 2021 года президент США Джо Байден призвал американскую разведку удвоить усилия по расследованию происхождения коронавируса SARS-CoV-2, в том числе проверить версию об утечке вируса из лаборатории в Китае.