Суточный прирост в России составил 23 270 новых случаев COVID

В России за сутки выявили 23 270 новых случаев коронавируса, передает оперштаб. В общей сложности в стране с марта 2020 года зафиксировано 6 218 502 случая коронавирусной инфекции. Число безвозвратных потерь достигло 156 977, из которых 799 пациентов скончались за последние сутки. Выздоровели в общей сложности 5 568 363 россиян, из них 20 834 человека за последние 24 часа.

В Москве выявили 3 356 новых случаев COVID, 5 060 пациентов выздоровели, 79 пациентов скончались. Столица продолжает лидировать по приросту коронавирусных больных. На втором месте Санкт-Петербург (+1 925), на третьем Московская область (+1 325). В пятерке – Нижегородская область (+537) и Свердловская область (+499).

По данным Университета Джонса Хопкинса, в мире выявлено более 195 млн случаев заражения коронавирусом и 4,1 млн смертей от него. Лидируют по приросту заболевших США, где выявлено более 34,6 млн случаев, далее следуют Индия (более 31,5 млн), Бразилия (свыше 19,7 млн) и Франция (6,1 млн). Россия по этому показателю занимает пятое место в мире.

