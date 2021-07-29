Стоимость газа в Европе достигла 500$

Cтоимость газовых фьючерсов на лондонской бирже ICE превысила 500 долларов США за тысячу кубометров, сообщает издание Finanz.ru. Таким образом, фьючерсы на газ подорожали на 3% за день или на 10% с начала текущей недели. С начала года газ в Европе подорожал на 150%, а относительно минимуов прошлого лета – практически вчетверо.

Подорожание газа вызвано рекордно низкими запасами в подземных газовых хранилищах и низкими объемами импорта.

На 26 июня в ПХГ Европы было 50 млрд кубометров газа, что на 35 млрд меньше, чем в прошлом году и на 15 млрд ниже среднего показателя за последние пять лет.

Импорт сжиженного газа в Европу упал на 20% по сравнению с прошлым годом, поскольку производители предпочитают продавать его в Азии. На азиатском рынке стоимость газа достигает 539 долларов за тысячу кубометров, а фьючерсы на февраль 2022 достигают 600 долларов.

«Газпром» также не спешит наращивать поставки газа в Европу через Украину и Польшу из-за высокой стоимости транспортировки через эти страны. Компания ожидает запуска газопровода «Северный поток – 2» через который газ будет поступать в Германию.