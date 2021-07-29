Структура «Росатома» планирует заняться добычей лития в России

Холдинг «Атомредметзолото», входящий в «Росатом» заинтересовался добычей лития в России, а также возможных аналогичных проектах за рубежом, сообщает «Коммерсантъ», ссылаясь на собственные источники. Эту информацию изданию подтвердил директор по развитию бизнеса компании Руслан Димухамедов.

Сообщается, что АРМЗ, в частности, рассматривает возможность добычи литиевых соединений в Мурманской и Иркутской областях, а также в Южной Америке и других странах. Россия планирует инвестировать в литиевые проекты более 50 млрд рублей, точные суммы будут определяться по мере реализации этих планов, сообщал Димухамедов.

«Рассчитываем на налоговые льготы, снятие административных ограничений, содействие в привлечении долгосрочного проектного финансирования и так далее», - добавил руководитель.

В планах холдинга производство 50 тысяч тонн соединений лития в год, к 2030 году запланирован выход на промышленные объемы добычи.

Инвестиционный паспорт проекта по добыче гидроксида лития в год в размере 45 тысяч тонн вынесен на рассмотрение в «Росатом», рассказал изданию замминистра промышленности и торговли Алексей Беспрозванных.

В структуре «Росатома» АРМЗ отвечает за реализацию направления «Редкие и редкоземельные металлы», в группу которых входят литий, ванадий и молибден.

