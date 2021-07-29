Технологичное животноводство

Естественным путем корова может произвести на свет от трех до пяти телят. С помощью эмбриотрансфера крупного рогатого скота количество потомства можно увеличить в десятки раз. В последнее время технологии трансплантации эмбрионов развиваются все активнее. Благодаря этому, российское племенное животноводство совершило настоящий качественный рывок. Эксперты считают, что внедрение инновационных технологий в текущих политико-экономических реалиях позволит отечественным производителям стать независимыми от западной генетики, а также значительно сократить практику дорогостоящего импорта животных.

Новые направления

Сейчас Минсельхоз РФ активно занимается разработкой различных форм поддержки данного направления, чтобы увеличить численность генетически-ценных высокопродуктивных животных. Специалисты аграрного сектора, в свою очередь, не боятся работать над амбициозные проектами.

В российской ассоциации, объединяющей компании из сферы трансплантации эмбрионов, пока только около десяти членов, и многие из организаций основаны на базе научно-производственных комплексов и НИИ. Одним из первых участников ассоциации является агрохимический холдинг «Щелково Агрохим» — крупнейший в России производитель инновационных средств для защиты растений. У холдинга есть проект «Бетагран Липецк», направленный на создание генетической фермы. Он стартовал в конце 2014 года, и уже через два года предприятие вышло на самоокупаемость. По оценкам экспертов, данный комплекс — единственное в нашей стране предприятие, занимающееся генетикой крупного рогатого скота на уровне мировых стандартов.

Гендиректор холдинга, доктор химических наук и академик РАН Салис Каракотов стал инициатором идеи развития нового направления в деятельности холдинга, на базе многолетнего опыта собственных научных разработок в селекции, семеноводстве и технологиях защиты растений. По словам Каракотова, в момент перехода от распространенного ранее мясомолочного типа животноводства к непосредственно мясному и молочному направлениям по отдельности стало ясно, что российским фермерам стоит обратить внимание на качество племенного молодняка. А такой преимущественно привозится из-за рубежа. По словам гендиректора «Щелково Агрохим», в холдинге подсчитали, что производство биоматериалов (эмбрионов и использования разделенного по полу семени) может стать хорошим бизнесом.

Сегодня технологии эмбриотрансфера имеют две ветви развития: IN VITRO (все процессы формирования эмбриона проходят в лабораторных условиях) и IN VIVO (когда эмбрион формируется в организме матери). Метод эмбриотрансфера позволяет быстро накапливать генетический биоматериал высокого качества, что очень выгодно с точки зрения импортозамещения. Согласно расчетам специалистов, себестоимость животного до возраста 18-19 месяцев (полученного методом трансплантации в своем хозяйстве) выходит на 30-40% ниже цены ввезенного из-за границы племенного животного.

Планы и рекорды

Липецкая генетическая ферма занимается производством эмбрионов лидеров по продуктивности — коров англерской породы, а также айширской и голштинской пород. Их молоко отличается более высоким содержанием белка и жира и тем самым отлично подходит для сыроварения. По словам Салиса Каракотова, строительство небольшого завода по производству сливочного масла и сыров также есть в планах.

Общее поголовье молочной фермы «Бетагран Липецк» в 2020 году составляло 247 животных — они в разные годы прибыли из Германии, Нидерландов, Финляндии и Дании, а продуктивность составляла 9,6 тыс. кг молока в год на одну фуражную корову. Как сообщил глава «Щелково Агрохим», со среднесуточным удоем в 28 кг племенной центр вышел на первое место по надоям в Добринском районе Липецкой области, в целом по региону — примерно на второе-третье. Качество молока также на высоте — белок – 3,54%, общий жир – 4,64%. Такая продукция отправляется на переработку только в категории высшего сорта. Сенаж и сено для кормления скота также заготавливаются своими силами — в племенном хозяйстве больше 200 га земли засеяно многолетними травами. Инновационные технологии используются даже при упаковке корма – его расфасовывают в специальную стретч-пленку, сохраняющую пищевую ценность сенажа около года.

Новые вершины

С 2018 года «Бетагран Липецк» также занимается производством семени. Для этого направления используются только 12 генетически-ценных быков-улучшателей, входящих в международный топ-50 по геномной оценке KPI. Их для хозяйства специально привезли из Европы. В 2020 году предприятие получило лицензии на производство эмбрионов крупного рогатого скота, а также на производство и реализацию семени. Для нашей страны это уникальное событие – частная компания впервые получила столь значимые статусы. Сейчас продукция активно развивающейся компании востребована в Московской, Тамбовской, Липецкой, Орловской и Оренбургской областях.

Накануне на базе «Бетагран Липецк» прошел 40-й конкурс операторов по воспроизводству крупного рогатого скота. В нем приняли участие 29 специалистов со всего региона. В финал вышли шесть из них, и все они получили звания лучших в своей довольно редкой профессии. Так, вместе они уже сейчас формируют ядро отечественного высокопродуктивного воспроизводства в молочном и мясном животноводстве, помогая выполнять задачи правительства по программе импортозамещения.

Впрочем, у развития такого направления есть проблема — нехватка технологов, умеющих правильно работать с генетическим материалом. Поэтому «Бетагран Липецк» решил наладить взаимодействие с фермерами, создав воспроизводство «под ключ». Сотрудники «Бетагран Липецк» обучались в лучших российских племенных центрах, а также у иностранных коллег и со временем стали высококлассными специалистами, говорит Салис Каракотов. Например, в Черноземье фермеры хорошо знакомы с передвижной лабораторией «Бетагран Липецк», оснащенной всем оборудованием, необходимым для подсадки эмбрионов. Компания планирует в перспективе открыть обучающие центры в регионах присутствия агрохолдинга — в Башкирии, Краснодарском крае, Тамбовской, Тюменской и других областях.