ЦБ определил и вынес на обсуждение приоритеты развития финансового рынка

Стартовало общественное обсуждение документа «Основные направления развития финансового рынка Российской Федерации на 2022 год и период 2023 и 2024 годов», опубликованного на сайте Банка России. По итогам обсуждений, которые будут проходить до 1 сентября, проект представят президенту и правительству, а затем, после доработки, внесут на рассмотрение Государственной думы.

Как говорится в сообщении регулятора, всего в проекте восемь приоритетов. В их числе создание благоприятных условий для работы, содействие цифровизации, вывод на рынок финансовых инструментов устойчивого развития и долгосрочного финансирования экономики, обучение и защита начинающего розничного инвестора.

Статья по теме: Проекты устали ждать

Основной функцией ЦБ в этот период должно стать создание условий для развития финансового рынка. Это может быть достигнуто обеспечением ценовой и финансовой стабильности, а также развитием качественной конкурентной среды. В числе значимых приоритетов регулятора — повышение доступности финансовых услуг, защита прав потребителей и развитие сегмента длинных денег.

Учитывая массовый выход граждан на рынок капитала, Банк России будет уделять внимание повышению уровня знаний населения в области инвестиций и финансовой грамотности начинающих инвесторов, а также раскрытию информации о финансовых продуктах. Снижению количества нарушений прав граждан будет содействовать развитие поведенческого регулирования и корпоративного управления в финансовых организациях.

Новыми вызовами для финансового рынка являются мировой тренд на декарбонизацию, повышение экологических стандартов производства, учет социальных факторов в экономической политике. Поэтому Банк России ставит перед собой задачу развивать «зеленые» инструменты и инфраструктуру рынка финансирования устойчивого развития. Для адаптации участников финансового рынка к новым реалиям планируется совершенствовать систему учета ESG-факторов в регулировании. В стратегическую повестку включены также создание стимулов для развития негосударственного пенсионного обеспечения и повышение клиентской ценности страховых продуктов.

Новый документ со старыми дырами

Первое, что нужно отметить: это только проект документа, который будет принят не раньше сентября, говорит руководитель отдела аналитических исследований Высшей школы управления финансами Михаил Коган. А значит, крайне велика вероятность, что он претерпит довольно большие изменения. Тот факт, что в течение трехлетнего срока показатели и индикаторы выполнения целей будут меняться, выглядит неоспоримым, поскольку положение как руководства ЦБ, так и мировой экономики в целом видятся пока очень шаткими.

Из восьми основных целей, озвученных ЦБ, крайне странным выглядит очередной виток борьбы с финансовой безграмотностью населения, полагает аналитик. За 5 лет в этом направлении не было, по сути, сделано абсолютно ничего, и документ в очередной раз выглядит просто манифестом, составленным оторванными от земли людьми. Уроки в начальных школах и детских садах смотрятся смешно, а задачу противодействия киберпреступности должны ставить перед собой в первую очередь правоохранительные органы.

Содействие конкуренции также выглядит странным, продолжает Коган. С января 2019 года из 440 банков в России осталось 350. Разработка регулирования экосистем банков не поможет конкуренции, а убьет ее, поскольку не каждый банк — даже из оставшихся 350 — сможет позволить себе разработку полноценной экосистемы по шаблонам ЦБ.

То есть, фактически, ничего от этого проекта не поменяется, резюмирует эксперт. Частным инвесторам и банкам будут и дальше закручивать гайки, а декларируемое расширение конкуренции не соответствует планам государства получать максимально возможные дивидендов с госбанков. Поэтому пока этот труд можно считать абсолютно бесполезным.

Конкуренцию, финансовую грамотность и стабильность — повышать!

Представленный проект документа позволит реально улучшить состояние финансового рынка в России, его характеристики для потребителей, организаций и государства в целом, возражает основатель TalkBank Михаил Попов. Он обращает внимание на то, что в проекте есть уже привычные направления, связанные с повышением финансовой грамотности населения, которое растет, но по-прежнему отстает от желаемых значений. Также есть и новые, связанные с устойчивым развитием и государственной поддержкой частных партнерств, а также с развитием конкуренции на банковском рынке.

Ключевым вектором, считает банкир, остается развитие цифровизации рынка, которое обеспечивает достижение результатов в других направлениях. Например, повышение финансовой грамотности через определенные сервисы, позволяющие людям разбираться как в финансовых основах, так и в продвинутых и сложных продуктах. Кроме того, это обеспечивает равный доступ участников к государственным информационным системам, тем самым обеспечивая развитие конкуренции.

Не секрет, что сейчас на рынке сформировалась олигопольная ситуация, выражающаяся в существовании несколько крупных успешных банков, говорит Попов. Они лидируют либо за счет высокой доли цифровизации бизнеса, либо за счет уникальных информационных систем. Это позволяет им лучше, быстрее, качественнее и дешевле оказывать услуги, а в результате активно влиять на рынок, привлекать большой объем денег и большее число клиентов, тем самым улучшая свое положение и выдавливая других игроков.

Развитие цифровизации и доступа к информационным системам позволит и небольшим игрокам достаточно быстро довести свой уровень услуг до конкурентоспособного состояния. Это даст возможность децентрализовать ситуацию на рынке, чтобы клиенты могли выбирать, а не сосредотачивать все деньги в нескольких финансовых учреждениях, отмечает Попов.

Когда один или несколько банков занимают 90% рынка, регулятору сложно на них воздействовать, говорит эксперт. Он сталкивается с сильным сопротивлением, а при излишнем закручивании гаек может пострадать и сам рынок. Более равномерное распределение денег и клиентов в системе позволяет, с одной стороны, гибко воздействовать на рынок, когда и самим организациям легче воспринимать рекомендации регуляторов и быстрее внедрять их в жизнь. С другой стороны, зависимость финансовой системы от отдельного игрока снижается, что обеспечивает большую стабильность.

Стабильность же, в свою очередь, влияет на достижение целей устойчивого развития, уверен Попов. Финансовые кризисы оказывают на рынок не меньшее воздействие, чем, скажем, экологические проблемы и оптимизация взаимодействия с окружающей средой. Нарушаются финансовые потоки, а значит и связанные с ними цепочки поставок. Нередко это приводит к ухудшению производственных процессов, когда компании начинают экономить на инфраструктурных проектах и инвестициях в технологии, не дающие быстрого роста выручки.

Кроме того, сами банки, являясь катализатором развития экономики, могут приводить к перегреву других отраслей за счет избыточного вливания денег, порождающего рыночные кризисы. В то время как концепция устойчивого развития предполагает более равномерный рост, исключающий перегревы, чреватые срывами и спадами.

В целом, полагает основатель TalkBank, проект ЦБ достаточно хорошая и правильная инициатива. Конечно, за 3 года достичь всех целей будет сложно. Но то, что в стране нужно развивать доступ финансовых участников и посредников к государственной инфраструктуре и к системе государственных сервисов — это обязательное и правильное условие для развития рынка.