Учёные выявили группу людей с наилучшей выработкой антител к COVID-19

Учёные лабораторной службы «Хеликс» после исследования, которое они провели совместно с экспертами Военно-медицинской академии имени Кирова, выявили группу людей с наилучшей выработкой антител к COVID-19.

Согласно их данным, у пациентов старшего возраста определяется более высокое количество антител класса IgG после перенесенного коронавируса.

Так, в возрастной группе от 60 до 70 лет среднее количество вырабатываемых антител было в 2 раза больше, чем в категории от 20 до 30 лет, вне зависимости от степени тяжести заболевания, передаёт ТАСС.

Зато тяжесть заболевания напрямую влияет на количество выработанных антител у людей старше 50 лет – в этой возрастной группе уровень иммунной защиты после тяжелого течения ковида в два раза выше, чем при лёгкой форме.

Также учёные установили, что уровень иммунитета к коронавирусу у мужчин и женщин меняется по-разному. Так, у представителей сильный половины человечества, количество антител достигает пика через 45 дней после заражения ковидом. При этом через 60 дней антитела начинают уходить. У женщин же антитела к COVID-19 увеличиваются до 180 дней.

Напомним, ранее директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, почему не у всех переболевших коронавирусом вырабатываются антитела. Как подчеркнул специалист, такие случаи есть, причём не только среди тех, кто переболел коронавирусом в лёгкой форме.

«В 10-15% случаев даже у тяжело переболевших коронавирусом по непонятным причинам образуются антитела к интерферону, который выделяется клетками организма в ответ на вторжение вируса. Они необходимы, в том числе для полноценной работы иммунной системы, клеток памяти и выработки антител. В этом случае блокируется дальнейшее развитие иммунной реакции, как следствие, клеток памяти. Поэтому антитела к COVID-19 очень быстро пропадают», – подчеркнул специалист.