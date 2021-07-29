В России зафиксировано снижение размера пенсии

Росстат зафиксировал в России снижение средней ежемесячной пенсий за полгода в реальном выражении, пишет «Интерфакс». За июнь пенсии снизились на 0,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщил Росстат. Ведомство уточняет, что к снижению выплат привела высокая инфляция.

В январе 2021 года реальный размер средней пенсии продемонстрировал рост на 0,4% по сравнению с январем прошлого года. В феврале текущего года пенсии снизились по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 0,1% в годовом сравнении, в марте — на 0,2%, в апреле — на 0,1%, в мае — на 0,5%.

Средняя пенсия в июне текущего года в номинальном выражении составила 15822 руб., прибавив 5,6% по сравнению с июнем 2020 г. В Росстате уточнили, что годовая инфляция в РФ в июне 2021 г. составила 6,5%, что является максимальным показателем с августа 2016 г.

Ранее Росстат сообщил о росте цен на промышленные товары от производителей в июне на 2,9% по сравнению с предыдущим месяцем, в то время как в мае рост цен составлял 2,3% по отношению к апрелю. В годовом выражении рост цен на товары промышленного производства составил 31,1%.

