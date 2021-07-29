Есть ли у медицины будущее без электронного рецепта

Сегодня один из приоритетов электронного здравоохранения - разработка и внедрение системы электронного рецепта. Такая система способна поддерживать множество функций, начиная от выписки лекарственных препаратов, и заканчивая всесторонним анализом информации, а также поддержкой принятия врачебных решений.

Несмотря на то, что, согласно российской законодательной базе, врач имеет право формировать рецепт в виде электронного документа, воспользоваться таким рецептом для покупки лекарств в интернет-магазине пока что нельзя. Понятие «Электронный рецепт» в нормативно-правовых актах также по-прежнему отсутствует.

В то же время дистанционная продажа безрецептурных препаратов в России официально разрешена с 2020 года, и сейчас она только набирает обороты. По данным DSM Group, по итогам 2020 года доля дистанционных продаж аптечного рынка (с учетом парафармацевтики — БАДов, пластырей, косметических средств и других товаров, не являющихся лекарствами) достигла 6,6%, что на 2,2 п.п. больше, чем в 2019 году.

А Минздрав и Минэкономики России, сегодня уже обсуждают законопроект о проведении эксперимента по дистанционной торговле рецептурными лекарствами.

Москва и другие регионы тоже говорят об актуальности и необходимости дистанционной торговли рецептурными лекарствами, аргументируя это тем, что дистанционная торговля рецептурными лекарствами имеет критически важное значение для оказания медицинской помощи, особенно в период пандемии. Эксперты отмечают, что дистанционная торговля позволит исключить контрафакт, обеспечит контроль движения лекарств и снизит стоимость лекарств.

Ранее, выступая на Петербургском международном экономическом форуме, глава Росздравнадзора Алла Самойлова, заявила: «Обсуждается на сегодняшний день вопрос продажи рецептурных лекарственных препаратов через интернет. Это вопрос, который, наверное, все-таки будет решен. Сейчас запускаются в пилотном режиме некоторые регионы, потом это будет, скорее всего, принято в целом на всю страну».

В период пандемии действительно особенно остро встал вопрос доставки не только безрецептурных лекарств, но и рецептурных. Сейчас ситуация такова, что если заболевшему понадобились именно рецептурные препараты, за ними нужно самостоятельно идти аптеку при том, что он может представлять опасность для окружающих. А пока в России не разрешат электронные рецепты, доставка таких препаратов на дом не будет возможной.

Система электронных рецептов будет идеально работать в связке с доставкой рецептурных препаратов в будущем, говорит основатель платформы профессионального развития врача Docclub Михаил Литвиненко. Редкие лекарства станут доступны пациентам в отдаленных регионах страны, система понравится людям с трудностями в передвижении.

По мнению генерального директора платформы Pharmedu Татьяны Ходанович, необходимость в проектах по доставке рецептурных лекарственных средств назрела уже давно. В них прежде всего польза для социально незащищенных слоев населения — лежачих больных, пенсионеров. Помимо прочего, пандемия требует максимального сокращения социальных контактов, а наша система здравоохранения вынуждает пациента приложить довольно много усилий для получения рецепта, подчеркивает Ходанович.

«Наличие электронного рецепта также призвано освободить пациента от дополнительной "головной боли", связанной с утерей или пролонгацией рецепта, когда речь идет о хронических заболеваниях или длительном курсе приема. Сейчас рецепт имеет срок, и это обязывает пациента регулярно обращаться к врачу за выдачей свежего рецепта», — добавляет эксперт. Она также приводит в пример случаи неправильного оформленного рецепта, когда из-за ошибки фармацевт отказывается отпускать товар по нему, и пациенту приходится снова идти к врачу.

Электронный рецепт — это удобство не только для пациента, обращает внимание врач-терапевт и основатель мобильного приложения «Справочник врача» Константин Хоманов. Для медицинских учреждений его применение – экономия времени и ресурсов. Для врача – упрощение заполнения рецепта: данные вставляются автоматически, тогда как все бумажные рецептурные бланки учетные, заполняются вручную, а ошибки недопустимы. Предполагается, что система также будет указывать врачу на возможные взаимодействия принимаемых пациентом препаратов. Работникам аптек, в свою очередь, электронные рецепты дадут возможность проверить его подлинность, исключить вероятность его подделки или неверного толкования, подчеркивает эксперт.

«Внедрением системы электронного рецепта мы повторяем опыт развитых стран. В перспективе к 2023 году система должна быть доступна повсеместно, в 85 регионах РФ. Цель – облегчить коммуникацию между врачом и пациентом», — говорит Хоманов.

В большинстве развитых стран мира система электронного рецепта в той или иной степени уже реализуется. В нее вовлечены не только лечащие врачи, фармацевты и пациенты, но и контролирующие организации, а также страховые компании. Подобная система не только упрощает и ускоряет взаимодействие всех сторон, но и сокращает количество врачебных ошибок, затраты времени на анализ информации.

Доставка рецептурных лекарственных препаратов по электронным рецептам разрешена в США, Канаде, Великобритании и Новой Зеландии. Десятки стран по всему миру уже полностью перевели назначение и отпуск лекарств в электронный формат. Активнее всего в этом направлении движется Европа. В Эстонии уже в 2016 году 98% назначений выпускались электронно, в Австрии систему электронных рецептов ввели весной прошлого года. Недавно европейские проекты электронного здравоохранения инициировали обмен цифровыми рецептами на трансграничном уровне, благодаря которому пациент теперь может получить лекарства в аптеке в стране временного пребывания по рецепту, выписанному в стране постоянного проживания.

Противники электронного рецепта полагают, что введение новой системы приведет к потере контроля. Однако через электронную систему проще проверить рецепт, отследить работу фармацевта, зафиксировать выдачу медикаментов — дату, время, объем, имя пациента и фармацевта. При дистанционной торговле движение лекарств контролировать гораздо легче. Сегодня в России уже действует система мониторинга движения лекарств (МДЛП), позволяющая контролировать основания отпуска и отслеживать реализацию рецептурного препарата. Помимо прочего, благодаря системе, региональные министерства здравоохранения будут иметь доступ к ценной информации по статистике выписки электронных рецептов и обороту рецептурных препаратов.

Есть и те, кто просто не доверяет электронной системе и считают ее ненадежной, несмотря на ее удобство. Однако любое нововведение требует большого количества тестов и исправления ошибок.

«Становление новой системы неизбежно предполагает накладки, недоработки, консервативную критику, однако наверняка с течением времени идея воплотится с максимальным удобством, как для пациентов, так и для медицинских работников», — резюмирует Константин Хоманов.

Впрочем, система классических бумажных рецептов по сей день приводит к путаницам и ошибкам. Благодаря автоматизации операционной деятельности, система электронного рецепта исключит возможность ошибок из-за человеческого фактора, а доставка рецептурных лекарств упростит процесс лечения миллионам россиян, а возможно и спасет жизнь.