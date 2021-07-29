Зеленский подписал закон о национальном сопротивлении

Глава Украины Владимир Зеленский подписал закон «Об основах национального сопротивления».

Как передаёт ТАСС со ссылкой на местные СМИ, лидер «самостийной» подписал соответствующий документ в ходе поездки в Житомирскую область Украины на церемонии поздравления военных с днем Сил специальных операций ВСУ. По словам Зеленского этот закон предусматривает мероприятия по сопротивлению как на территории Украины.

«Это является мощным сигналом всем, что наша страна будет обороняться, не допустит событий 2014 года. И что защита Украины для нас — наше всенародное дело», – подчеркнул он.

Согласно закону, национальное сопротивление является составляющей комплексной обороны Украины. В частности, закон предусматривает мероприятия в мирное время и в особый период на Украине с целью привлечения граждан к действиям по обеспечению военной безопасности, суверенитета и территориальной целостности государства, «сдерживания и отпора агрессии и нанесения противнику неприемлемых потерь, учитывая которые, он будет вынужден прекратить агрессию против Украины».

При этом составляющими национального сопротивления являются территориальная оборона, движение сопротивления и подготовка граждан Украины к национальному сопротивлению. Общее руководство национальным сопротивлением осуществляет президент страны, территориальной обороной по всей стране — главнокомандующий ВСУ через командующего Силами территориальной обороны ВСУ.

С принятием законопроекта о национальном сопротивлении должна постепенно начать воплощаться военная стратегия, подписанная Зеленским. Она предусматривает замену обязательного призыва службой в резерве.

Кроме того, Зеленский подписал сегодня закон об увеличении численности ВСУ, согласно которому число военных увеличивается на 11 тыс. человек, а численность армии не будет превышать 261 тыс. человек, из которых 215 тыс. — военнослужащие.

Численность ВСУ выросла для обеспечения функционирования отдельного рода армии — Сил территориальной обороны, а также дальнейшего развития системы сопротивления.