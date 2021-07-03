Сергей Неверов: «Таких законопроектов вплоть до четвертьвековой давности было более двух тысяч»

1. В пятницу прошло последнее заседание Госдумы 7-го созыва. Чем этот созыв отличался от предыдущих — по составу, по стилю, по общему имиджу?

- Я бы все же начал не с отличий, а с преемственности, потому что в 7-й Думе работает несколько десятков депутатов прошлых созывов. Вот чем 7-я Дума разительно, причем в лучшую сторону, отличалась от всех предыдущих — это в дисциплине. Зал пленарных заседаний практически всегда был полный, по сравнению с 6-й Думой это просто бросалось в глаза. Это связано с внесением изменений в регламент, согласно которому введен принцип «один депутат — один голос». Практика голосования за коллег таким образом была пресечена. И отсутствие без уважительных причин, прогулы оказались минимизированы. И аналогичные решения были приняты на комитетах, что депутаты работают там только в очном формате. Во всяком случае, до пандемии это требование соблюдалось неукоснительно.

2. На этот созыв пришлась ситуация, которой никогда прежде не было и которую никто не мог предвидеть, и вы ее сейчас упомянули — пандемия и вызванный ей уход всей жизни на «удаленку». Насколько Дума оказалась адекватна тем вызовам, которые перед страной встали?

- Дума не прекратила работу на период пандемии и, между прочим, мы стали одним из немногих парламентов в мире, который не ушел на каникулы на это время. Все меры защиты были, разумеется, приняты, мы старались рассаживаться посвободнее, насколько позволяют пределы зала заседаний, работали в масках. Но работали! На что особый режим повлиял — это на темпы принятия законопроектов, которые требовали срочного рассмотрения. Если до пандемии тот или иной документ мог рассматриваться месяцами, то в чрезвычайных обстоятельствах законы проходили полный цикл обсуждения за несколько дней, а иногда — и за один день.

3. Тем не менее, несколько дней назад спикер Госдумы Вячеслав Володин был вынужден созвать дополнительное пленарное заседание, потому что около полусотни законопроектов депутаты не успели рассмотреть до окончания работы 7-го созыва…

- Это не показатель того, что депутаты над этими законопроектами слишком затянули. Обращаю ваше внимание: Дума ведь не прекратила работу сегодня, завершилась только весенняя сессия. Депутаты всю следующую неделю работают у себя в регионах, а затем плавно уходят на предвыборную кампанию (те из них, кто решил продолжать работать в этом качестве). Но никто не лишил их права законодательных инициатив до самого конца их полномочий — то есть до первого заседания Думы 8-го созыва. И чтобы эти инициативы не лежали мертвым грузом, Совет Думы разослал их частично в правительство на заключения, частично в регионы. И эти документы уже перейдут по наследству депутатам следующего созыва, так что у них будет фронт работы с первого же дня. Кстати, когда начинала работу Дума 7-го созыва, нам пришлось рассматривать законопроекты, которые были впервые внесены еще в первом или втором созыве! И таких законопроектов вплоть до четвертьвековой давности было более двух тысяч. Мы эти завалы пусть не полностью, но разгребли — на конец работы нашего созыва таких законопроектов-долгостроев оставалось не более 200.

4. Когда мы говорим про пандемию, то понятно, что это стихийное бедствие, предсказать которое или как-то повлиять на него заранее невозможно. Но когда речь идет о менее драматических вещах, Госдума тоже следует за событиями или есть возможность действовать проактивно и самой формировать общественную повестку?

- В 7-м созыве впервые за историю Госдумы прошли общественные слушания, в которых участвовали люди, непосредственно затронутые теми или иными проблемами. Например, московской реновацией, проблемой обманутых дольщиков и т. д. Подчеркиваю, это были не эксперты или чиновники, как на обычных парламентских слушаниях, а именно обыкновенные люди, те самые переселенцы или дольщики. И мы обсуждали с ними проблемы иногда по семь часов подряд! Это, на мой взгляд, является лучшей иллюстрацией того, что называется народной демократией, когда граждане принимают участие в формировании позиции парламента напрямую и пример той самой проактивной работы — когда законодатели направляли деятельность тех или иных структур, заранее вводя ее в определенные рамки, а не исправляя последствия чьих-то неправильных решений.

5. На 7-й созыв пришлось и такое важное событие, как принятие новой редакции Конституции, которой в числе прочего расширяются полномочия законодательной ветви власти. Вы успели уже как-то поэкспериментировать с новыми полномочиями?

- Да, уже в нашем созыве были внесены изменения в регламент, согласно которым ко второму или к третьему чтению министры должны были приходить уже с готовыми подзаконными актами, что раньше никогда не практиковалось. Это стало новым форматом взаимоотношений депутатов с исполнительной властью. Мы уже в этом созыве назначали двух вице-премьеров, двух министров. И каждая фракция имела возможность встретиться с кандидатами, задать им вопросы. То есть депутаты уже в 7-м созыве ощутили повышенную ответственность за работу правительства.

6. Седьмой созыв стал первым, который в силу ряда причин большую часть времени работал в онлайновом режиме. Частично это было вызвано эпидемиологической ситуацией, частично — развитием цифровых технологий. Насколько, по вашему опыту, цифровизация помогает депутатам получать обратную связь от избирателей, а насколько, может быть, затрудняет — ведь не все избиратели умею пользоваться сервисами Zoom?

- Онлайн-формат дал возможность подключения к обсуждению законопроектов сотен и тысяч людей, собрать которых вместе в иных условиях было бы нереально. Это невероятно расширило аудиторию обсуждения законопроектов с теми, кого они непосредственно касаются. Про пандемию в этом смысле можно сказать, что нет худа без добра; она в самом деле дала толчок новым формам работы депутатов со своими избирателями. Я сам провел десятки встреч с избирателями в режиме видеоконференций. Это очень повысило и активность самих избирателей, потому что им не надо было куда-то ехать, чтобы встретиться с депутатом и задать ему свои вопросы. Но есть и оборотная сторона, о которой Вы сказали: не все умеют пользоваться программами и не у всех есть техническая возможность, особенно это актуально для людей старшего возраста. Да и все равно, живого общения ничто не заменит. Поэтому как только появилась возможность, с соблюдением мер безопасности мы возобновили личные встречи и приемы.

7. Президент Путин, встречаясь с депутатами несколько дней назад, очень хвалил их за консолидированный подход к стоящим перед страной задачам. Но должен ли парламент, в котором представлены различные политические силы, быть консолидированным? Не убивает ли это живую политическую жизнь?

- Действительно, президент дал высокую оценку работе депутатов 7-й Думы. В том числе он хвалил нас и за то, что мы принимали нужные законы оперативно, без лишней болтовни для того, чтобы только себя показать. Это дало возможность, как я уже сказал, рассматривать большое количество законопроектов в течение одного пленарного заседания. Это было критично в ряде случаев, когда надо было перевести деньги на те или иные нужды, например на выплаты врачам, сегодня же. Такая консолидированная позиция всех фракций в самом деле заслуживает только похвал. Но это не значит, что у оппозиционных фракций не возникало вопросов, и никто им рот не затыкал. Но в 80 процентов случаев вопрос о том, исходила эта инициатива от правящей партии или оппозиционной, не возникал.