Американец рассказал, каких продуктов не хватает в России

Американский блогер Джейкоб, проживающий в России, рассказал, что больше всего он скучает по кислому хлебу и бейглам. Также в России, по его словам, очень сложно найти блюда из краба и омара, тогда как в родной Калифорнии их можно заказать даже в небольшом кафе.

«Я уверен, что российский хлеб намного вкуснее, ароматнее, натуральнее, но мне хочется того самого хлеба, что продается в каждом супермаркете Америки. Американский хлеб часто продается приготовленным не до готовности, поэтому покупателю необходимо его допекать или поджаривать в тостере. Но порой хочется сделать сэндвич именно с кислым американским хлебом», — написал в своем блоге Джейкоб.

Бейглы, представляющие собой большие бублики с хлебной структурой, тоже не встретишь в российских магазинах. Американец признался, что ему порой очень хочется съесть бейгл, разрезав его на две части и добавив внутрь ветчину, сыр, джем, арахисовую пасту или жареное яйцо.

Говоря о дефиците в РФ блюд из краба и омара, Джейкоб подчеркнул, что за хорошую порцию омара в США в зависимости от сезона нужно заплатить от $17 до $30, тогда как в России эти блюда можно отведать только в фешенебельных ресторанах по заоблачным ценам.

В свой список Джейкоб также добавил кленовый сироп, банановый хлеб и артишоки.