Автомобили ГАЗ стартовали в ралли-рейде «Шелковый путь – 2021»

Пять автомобилей ГАЗ стартовали в ралли-рейде «Шелковый путь – 2021». В течение одиннадцати дней две спортивных «ГАЗели NEXT» и три внедорожных грузовика «Садко NEXT» проедут 5248 км, чтобы финишировать 11 июля в столице Монголии Улан-Баторе. Первая часть маршрута пройдет по территории России, в окрестностях исторического Чуйского тракта. Затем спортивные автомобили уходят в Монголию и самые сложные этапы гонки пройдут в песчаных дюнах и вязких песках монгольской части пустыни Гоби. Особенно тяжелым испытанием для спортсменов станет двухдневный марафон, во время которого командам запрещено помогать спортсменам, а обслуживать машины гонщики должны самостоятельно.



Спортивные автомобили команды «ГАЗ Рейд Спорт» созданы на базе серийных машин марки ГАЗ. На двух «ГАЗелях» установлены серийные двигатели Cummins ISF 2,8 со специальными спортивными надстройками. Автомобили «Садко NEXT» укомплектованы двигателями ЯМЗ-534 производства Ярославского моторного завода. За несколько лет участия в сложных спортивных соревнованиях силовые агрегаты ЯМЗ показали высокую надежность при максимально жесткой эксплуатации в условиях высоких температур. В качестве машин технического сопровождения команды выступают серийные автомобили «Соболь 4х4».

Международный ралли-рейд «Шелковый путь» проходит уже одиннадцатый раз. В этом году в соревновании участвуют 40 внедорожников и 22 грузовых автомобиля, а также 25 мотогонщиков.