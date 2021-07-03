Истребители РФ провели учения над Черным морем на фоне маневров НАТО

Более десяти самолетов из состава Морской авиации и ПВО Черноморского флота (ЧФ), а также авиации Южного военного округа провели учебно-боевые полеты над акваторией Черного моря. Об этом сообщили в отделе информационного обеспечения ЧФ.

«Экипажи самолетов провели тренировочные полеты над акваторией Черного моря с отработкой задач по нанесению ракетных и бомбовых ударов по кораблям условного противника», — говорится в сообщении.

В учениях были задействованы истребители Су-30СМ, фронтовые бомбардировщики Су-24М, истребители-бомбардировщики Су-34 и истребители-перехватчики Су-27. Они заходили на боевой курс в парах и одиночно, отрабатывая условные удары по мишенным позициям, имитирующим отряд надводных кораблей условного противника. Разведку перед их полетами выполнил экипаж самолета-амфибии Бе-12.

28 июня в северо-западной части Черного моря стартовали маневры Sea Breeze с участием пяти тысяч военнослужащих, 40 самолетов и 32 кораблей из 32 стран, включая Украину, США и членов НАТО. Они продлятся до 10 июля.

