Коронавирусный кошмар: в России выявили за сутки почти 24,5 тыс. новых заболевших

Количество заболевших коронавирусом в России продолжает расти. По данным оперативного штаба, за последние 24 часа в нашей стране COVID-19 заболели ещё 24 439 человек, что стало максимумом за всё время пандемии.

Всего к утру субботы, 3 июля число заразившихся ковидом в РФ составило 5 585 799. Всего от болезни умерли 137 262 россиян, из них 697 за последние сутки. Вылечились 5 053 417 человек (+17 889).

По числу новых заболевших лидирует Москва – в столице за последние сутки выявлено 7 446 инфицированных COVID-19. На втором месте Подмосковье (+2 569). На третьем – Санкт-Петербург (+1 733). В пятёрке также Нижегородская область (+411) и Воронежская область (+357).

Напомним, 2 июля было выявлено 23 218 новых заболевших коронавирусом.

Накануне заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анна Ракова заявила, что в российской столице все случаи ОРВИ рассматривают как потенциальный COVID-19. Как она пояснила, до получения отрицательного ПЦР-теста все больные должны соблюдать режим самоизоляции.

По словам Раковой, всем, к кому приходит врач в связи с болезнью ОРВИ, а также родным, которые проживают с больным, будут проводить экспресс-тест на антиген — тест, который станет дополнением к ПЦР-исследованию.

«Данный анализ с большей степенью вероятности позволит определить, есть ли у пациента и у его близких в носоглотке белок, свидетельствующий о коронавирусе», – отметила заммэра.

Ракова убеждена, что эта мера позволит на более ранних стадиях обеспечивать эффективное лечение, что существенно снизит количество тяжёлых случаев.