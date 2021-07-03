Крупнейший производитель шампанского прекратил поставки в Россию

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который привел к приостановке отгрузки французского шампанского Moet в Россию. Поправки в 171-ФЗ «О регулировании алкогольной продукции» заменяют формулировку «игристое вино (шампанское)», на «игристое вино, включая российское шампанское». При этом, классификация вин защищенного географического наименования распространяется только на российские вина. Это следует из документа, опубликованного на официальном портале правовой информации.

Согласно новому закону, термин «шампанское» теперь разрешено использовать только в отношении продукции, произведенной на российской территории.

Как сообщает РБК, один из крупнейших производителей шампанского Moet Hennessy уже заявил, что останавливает отгрузки в Россию на неопределенный срок. Изменения в российском законодательстве потребуют от компании пересертифицировать шампанское и сменить маркировку. Однако производитель пока «не подтвердил готовность изменить категорию шампанских вин для российского рынка».

Ежегодный импорт в Россию игристых и шампанских вин составляет порядка 50 млн литров, доля французских производителей составляет 13%, на Moet Hennessy приходится менее 2%.

