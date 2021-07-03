На семи московских рынках нашли нарушения антиковидных мер

Сотрудники московского управления Роспотребнадзора проверили 23 столичных рынка и на семи из них зафиксировали нарушения противоэпидемического режима. За несоблюдение контроля за социальной дистанцией, отсутствие средств индивидуальной защиты и непроведение термометрии покупателям предпринимателям выпишут крупные штрафы. Об этом сообщили в пресс-службе столичного Роспотребнадзора.

«1-2 июля 2021 года были проведены мониторинговые проверки 23 розничных рынков. С нарушениями противоэпидемического режима в условиях угрозы распространения новой коронавирусной инфекции работало семь розничных рынков», — говорится в сообщении ведомства.

На этих рынках, в частности, не контролировалась социальная дистанция и наличие у покупателей масок и перчаток, некоторые продавцы сами работали со спущенной на подбородок маской, график уборки и дезинфекции помещений не соблюдался, не были предоставлены документы, подтверждающие проведение работ по дезинфекции систем вентиляции.

Кроме того, руководство рынков не организовало централизованный сбор использованных масок и перчаток и своевременное пополнение дезинфицирующих средств. Также не была представлена информация о тестировании и вакцинации персонала от COVID-19.

В отношении юрлиц и индивидуальных предпринимателей возбуждены административные дела по ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ. Предпринимателям грозят штрафы до 150 тыс. рублей, юрлицам — до 500 тыс. рублей или приостановка деятельности на срок до 90 суток.