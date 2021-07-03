На Украине пригрозили бомбить корабли Росгвардии в Керченском проливе

Украина может «открыть огонь на поражение» по кораблям Росгвардии, которые будут мешать проходу украинских судов через Керченский пролив. Как сообщает украинское издание Defense Express, Росгвардия получила от Кремля право блокировать акваторию пролива «под предлогом охраны Крымского моста».

«Огонь по противодиверсионным катерам проекта 21980 "Грачонок" и скоростным транспортно-десантным катерам проекта 02510 "БК-16" может вестись как с моря, так и с воздуха», — говорится в статье.

По данным издания, Росгвардия имеет в Крыму свой флот катеров, его ядро составляют четыре катера «Грачонок» и четыре «БК-16» . Они заступили на боевое дежурство еще летом прошлого года.

На Украине полагают, что катера «Грачонок» и «БК-16» вполне «по зубам» беспилотникам Bayraktar TB2, вооруженных управляемыми авиабомбами MAM-L.

Ранее Expert.ru сообщал, что 28 июня в северо-западной части Черного моря стартовали маневры Sea Breeze с участием пяти тысяч военнослужащих, 40 самолетов и 32 кораблей из 32 стран, включая Украину, США и членов НАТО. Они продлятся до 10 июля.