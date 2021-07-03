Nissan ProPilot: еще один шаг к беспилотному будущему

Компания Nissan начала устанавливать на выпускаемые под Санкт-Петербургом модели Qashqai и X-Trail фирменную систему помощи водителю ProPilot. Решение помогает осуществлять на дороге такие действия, как разгон и торможение, поддержание нужной скорости и дистанции до машины спереди. Также система умеет делать остановку в пробке и осуществлять плавный старт после того, как автомобиль впереди начинает двигаться. Наконец, еще одна задача ProPilot – это удерживать машину в центре полосы.

Стоит признать, что системы адаптивного контроля и удержания в полосе -- уже давно не новость на российском автомобильном рынке, из топ-25 самых продаваемых авто в России такие решения есть как минимум у 10 моделей: это, например, Toyota Rav4, Volkswagen Tiguan, Kia Sportage, Skoda Kodiaq, Skoda Karoq, Mazda CX-5 и другие. Свою задержку с выводом данной опции на рынок Nissan объясняет тщательными работами по адаптации системы к российским условиям. По словам Александра Калинина, специалиста российского отделения NTCE (Nissan Technical Center Europe), ProPilot прошел испытания на 25 тыс. км российских дорог при температуре от +40 до -25 градусов по Цельсию, при этом, в частности, коррективы в настройку системы внесли сложные зимние погодные условия.

Конструктивно у системы ProPilot есть свои «глаза», «мозг» и «мускулы». «Глаза» -- это передняя камера, которая распознаёт впередиидущий автомобиль и разметку, а также радар, который измеряет расстояние до машины впереди. «Мозг» -- это электронный блок управления, который обрабатывает получаемые с камер и радара данные. А «мускулы» -- это возможность воздействовать на такие элементы управления, как электроусилитель руля, элементы тормозной системы (система курсовой устойчивости и стояночный тормоз), а также управление разгоном через акселератор.

Включается система ProPilot удобно и интуитивно понятно. Для этого нужно нажать за заметную голубую клавишу на руле. Далее кнопками Set устанавливается скорость: одно нажатие кнопки – фиксируется скорость, клавиши + или – позволяют ее корректировать. При включенном адаптивном контроле на дисплее загорается индикатор Cruise, тут же видна информация об установленной максимальной скорости и дистанции. Одновременно с адаптивным контролем запускается ассистент удержания полосы. О его работе информируют зеленые полосы на дисплее: если электронное зрение перестаёт видеть разметку, то одна или обе зеленые полоски гаснут, что сопровождается звуковым предупреждением.

Насколько эффективно система работает было предложено испытать во время специального тест-драйва по дорогам Карелии. При активации ProPilot сразу заметно, что система явно работает лучше, чем конкуренты в распознании часто еле различимой разметки на российских дорогах: электронное зрение Nissan видит даже блёклые дорожные линии, исправно отдавая команду рулевому управлению подруливать, если машины выезжает за пределы полосы. Неплохо настроено действие и активного круиз-контроля, тут ощущается, что инженеры также поработали здесь над адаптацией системы к российским реалиям. В частности, алгоритмы явно лучше многих конкурентов держат оптимальную дистанцию до впереди идущей машины, а главное принимают правильное решение при попытке другого участника дорожного движения перестроится спереди: электроника качественно распознаёт маневр другой машины и притормаживает при перестроении её спереди. Если же другое авто движется в свой полосе пусть и близко к её границе, то электроника уверенно дает команду на продолжение движения и на обгон машины в соседней полосе.

Пожалуй, слишком осторожно ProPilot действует в автомобильной пробке. Она исправно тормозит машину до полной остановки, затем ждёт 8 секунд, в течение которых она сама может запустить движение. Если же пробка стоит больше этого времени, то нужно дотронутся до педали акселератора, чтобы активный круиз-контроль снова заработал. Но автоматически возобновляет движение система с перестраховочной задержкой, такая медлительность оставляет большое расстояние впереди и провоцирует соседей влезать в образовавшийся просвет.

В Nissan особенно подчеркивают, что ProPilot исключительно помогает водителю, но никак не готова брать на себя ответственность за полный контроль над автомобилем. Если электроника замечает, что водитель снял руки с руля, она через некоторое время вежливо об этом напомнит с помощью звукового сигнала. А если и дальше человек не положит руки на руль, то система сначала легко нажмет на тормоз, чтобы встряхнуть человека, а потом включит аварийный сигнал и плавно остановит автомобиль. Электроника как бы говорит, что время полного автопилота на дорогах еще не пришло, однако распространение таких систем, как ProPilot явно приближает скорое появление робомобилей на дорогах.