О чем спорит ОПЕК+

Вот и в очередной раз оказалось, что нельзя просто так взять и договориться о новых квотах на нефть. Мониторинговый комитет ОПЕК+ ни в отведенный для этого день 1 июля, ни во внеплановый день 2-го так и не смог принять решение относительно будущей добычи нефти странами картеля.

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Разногласия имеются в позициях России, Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратов. Продолжение встречи назначено теперь на понедельник. Такую пролонгацию предложила российская сторона.

Как поясняет руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев, именно Эмираты захотели заблокировать сделку, уже согласованную с лидерами альянса и потребовали резко увеличить собственную квоту на добычу. «Изначально предполагалось, что добыча будет увеличена на 2 млн баррелей в сутки с августа по декабрь, то есть каждый месяц на рынок добавлялось бы по 400 тысяч баррелей. Такая сделка покрыла бы дефицит нефти, который оценивается в 2,3 млн баррелей», – объясняет аналитик.

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Кроме того, как отмечает преподаватель кафедры национальной экономики экономического факультета РУДН Дамир Кудряков, вполне объяснима позиция Саудовской Аравии, как одного из из главных производителей «черного золота»: нефть является одним из основных источников пополнения бюджет страны и ей необходимо нивелировать потери экономики от эпидемии Covid-19, поэтому в условиях текущих цен на энергоресурс саудиты настаивают на увеличении объемов.

Вопрос в том, каким образом это можно сделать: по мнению Кудрякова – либо незначительно увеличить объемы всего альянса, но при этом увеличив долю саудитов, либо пропорционально их потребностям увеличить объемы всех остальных участников.

«Главный аргумент Саудовской Аравии заключается в разработке ими новых месторождений, которые увеличили суточную добычу с 3,2 млн баррелей до 3,8 млн баррелей. К тому же саудиты ожидают ответ на "новогодний подарок" сделанный ими в начале года, когда Саудовская Аравия согласилась сократить свою долю в альянсе в счет некоторых стран-участников, в частности России и Казахстана», – добавляет эксперт.

Пространство для маневра

Участники, настаивающие на повышении квот кивают на возможный дефицит. Но есть ли на самом деле у ОПЕК+ пространство для маневра?

«Учитывая текущую фундаментальную ситуацию на рынке с постепенным восстановлением экономик , снятием карантинных мер в ряде стран, и с тому же значительное снижение запасов за последние полтора месяца, постепенное повышение добычи ОПЕК+ нам кажется оправданным, чтобы поддерживать баланс на рынке и не создавать искусственного дефицита», – рассуждает аналитик по нефтегазовому сектору «АТОН» Анна Кишмария.

Она отмечает, что стоит учитывать и то, что у ОПЕК+ есть значительные свободные мощности, которые страны захотят вводить, чтобы не терять долю рынка при текущих высоких ценах. При их сохранении будет постепенно расти производство в странах, не входящих в ОПЕК+, включая и добычу в США.

«С учетом текущего темпа роста мировой экономики и высоких темпов вакцинации отдельных стран, справедливо говорить о возможном росте потребления энергоресурсов. “Зеленые” технологии по выработке энергии пока составляют недостаточную долю, следовательно в краткосрочной и среднесрочной перспективе спрос на углеводороды будет только расти», – добавляет Дамир Кудряков.

Вполне разумным считают предложенное, постепенное смягчение ограничений на 0,4 млн баррелей в сутки с августа по декабрь считают и в «БКС Мир инвестиций». Как отмечает эксперт по фондовому рынку компании Игорь Галактионов, в пользу такого решения говорят риски дополнительного предложения со стороны Ирана в размере до 1 млн б/с и прирост добычи со стороны производителей вне ОПЕК+ примерно на 0,5 млн б/с.

Эксперт отмечает, что такое решение позволит сохранить некоторую гибкость перед лицом новых вспышек COVID-19 в осенний период, если они будут иметь место. «В то же время при отсутствии перечисленных негативных факторов. дефицит на рынке может оказать чрезмерное повышательное давление на цены и привести к скачку выше 80 долларов за баррель», – резюмирует Галактионов.

Да, так что будет с ценами?

Как напоминает Артем Деев, в прошлый раз подобные нынешним серьезные разногласия в стане ОПЕК+ произошли в марте 2020 года, когда соглашение картеля не было принято, и нефтяные цены рухнули с 55-63 долларов за бочку Brent в диапазон 30-35 долларов, подстегиваемые новостями о развитии нового экономического кризиса из-за пандемии.

Однако что касается нынешней ситуации, то все не так критично, уверены эксперты.

«В случае отклонения от консенсуса в большую сторону возможна негативная реакций котировок. Однако, она может быть кратковременной. Если стороны утвердят обсуждаемый план, реакция рынка может быть позитивной. Накануне встречи уже наблюдался всплеск покупок, пока не стало известно о противоречиях внутри альянса», – говорит Игорь Галактионов. В «БКС Мир инвестиций» ожидают, что что цены на нефть в III квартале могут быть в среднем на уровне 68–72 за долларов за баррель. В IV квартале баррель Brent может подешеветь до 65–69 долларов.

Как отмечает Анна Кишмария, ключевым фактором, от которого будет зависеть динамика цен на нефть, будет скорость наращивания добычи. Учитывая, что ядерная сделка с Ираном несколько откладывается, в «АТОНе» полагают, что предварительное соглашение стран увеличивать добычу на 400 тыс. б/сут при его принятии не приведёт к резкому снижению в ценах.

Главным же сигналом для инвесторов, по факту, станет даже не решение по объему добычи, а то, насколько участники сделки ОПЕК+ готовы работать и дальше в одной связке.

«Если решение комитета все-таки будет принято, то это покажет готовность участников сделки работать сообща ради восстановления мировой экономики», – отмечает Артем Деев.

Если же стороны так и не смогут договориться и на первый план выйдет борьба за выживание отдельных стран-производителей, мировую экономику могут ждать и новые нефтяные потрясения.