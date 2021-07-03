Правительство не поддержало введение налога на роскошь

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности не поддержала инициативу депутатов «Справедливой России» о введении со следующего года налога на роскошь для владельцев дорогостоящей недвижимости, автомобилей, яхт и самолетов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на проект правительственного заключения.

Законопроект предусматривал на жилую недвижимость и земельные участки дороже 50 млн рублей налог в размере 0,3-3% в зависимости от цены, на автомобили стоимостью от 8 млн рублей — налог от 1 до 5%, на самолеты, вертолеты, яхты и катера стоимостью от 15 млн рублей — от 3% до 7%.

«Указанное имущество уже является объектом налогообложения другими налогами (налогом на имущество физических лиц, налогом на имущество организаций, земельным налогом, транспортным налогом), которыми предусматривается повышенный уровень налогообложения с учетом его стоимости», — говорится в отрицательном заключении правительства.

Парламентарии отметили, что принятие этого документа приведет к возникновению двойного налогообложения объектов.

Как сообщал Expert.ru, Владимир Путин еще в январе 2012 года заявлял о необходимости повысить ставки налогообложения на дорогие дома и машины. Группа депутатов от «Справедливой России» в этом же году оперативно внесла на рассмотрение Госдумы соответствующий законопроект. Однако инициативу не поддержали в Минэкономразвития. Эльвира Набиуллина, руководившая в то время министерством, назвала законопроект нецелесообразным, поскольку он затруднил бы администрирование.