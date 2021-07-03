Путин утвердил Стратегию нацбезопасности

Президент РФ Владимир Путин утвердил новую Стратегию национальной безопасности России. В ее основе лежит взаимозависимость нацбезопасности и социально-экономического развития страны. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации, он вступил в силу со дня подписания.

«Реализация настоящей стратегии будет способствовать сбережению народа России, развитию человеческого потенциала, повышению качества жизни и благосостояния граждан, укреплению обороноспособности страны, единства и сплоченности российского общества, достижению национальных целей развития, повышению конкурентоспособности и международного престижа Российской Федерации», — говорится в документе.

В стратегии, в частности, указано, что «недружественные страны» пытаются использовать социально-экономические проблемы РФ для разрушения ее единства и радикализации протестного движения. Поэтому «жизненно важное значение» приобретает укрепление суверенитета страны, ее независимости, государственной и территориальной целостности.

«Российская Федерация продемонстрировала всему миру свою экономическую устойчивость и доказала способность противостоять внешнему санкционному давлению», — следует из стратегии.

Для дальнейшей защиты национальных интересов России необходимо повысить «эффективность использования имеющихся достижений и конкурентных преимуществ с учетом долгосрочных тенденций мирового развития».

В документе также отмечено усиление «военных опасностей и военных угроз» в отношении РФ, наращивание военной инфраструктуры НАТО. В связи с этим подчеркивается, что Россия имеет полное право предпринять «симметричные и асимметричные меры в ответ на недружественные действия со стороны иностранных государств».

Особое внимание уделено также «вестернизации» культуры, что грозит утратой культурного суверенитета России. Кроме того, в стратегии указывается на неприемлемость для РФ пропаганды вседозволенности, безнравственности и эгоизма, а также насаждаемых Западом культа насилия, потребления и наслаждения.

Согласно этому же указу, утратила силу прежняя стратегия нацбезопасности от 31 декабря 2015 года.

