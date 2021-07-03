Курс доллара: рубль завершил неделю снижением

Российская валюта демонстрировала повшенную волатильность в ходе пятничной торговой сессии. Курс доллара США открылся на отметке 73.34 , в то время как евро открылся на отметке 87.06 . К 17:00 курс доллара оказался у отметки 73.3 рубля, а евро понизился до 86.73 рубля. В то же время индекс DXY с 92,34 пункта добрался до 92.55 пункта.

«В начале торгов рубль пытался укрепляться на неоднозначном внешнем фоне, но затем он умеренно ухудшился, вызвав резкое снижение российской валюты. В результате она в очередной раз обновила месячный минимум к доллару. Поначалу фьючерсы на индекс S&P 500 и нефтяные цены повышались, но утром стали проседать. После старта основной российской сессии внешний фон кратковременно улучшился, но затем мировые рынки сдали позиции, ускорив снижение рубля»,-комментирует динамику рубля аналитик БКС Дмитрий Бабин.

Он также отметил, что неоднозначная динамика на биржевых площадках была обусловлена ожиданиями важных данных по рынку труда США. Увеличение количества рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора превысило прогноз, но не так сильно, чтобы испугать инвесторов более ранним стартом ужесточения монетарной политики ФРС. Поэтому вслед за кратковременным восходящим импульсом доллар резко снизился, обновив дневной минимум.