Собянин пообещал гранты за самую быструю вакцинацию сотрудников

Мэр Москвы Сергей Собянин пообещал столичным бизнесменам гранты за оперативную вакцинацию сотрудников от коронавируса. Первые сто предприятий и организаций, привившие 60% своих работников, получат полное возмещение НДФЛ за год. Об этом сообщается на сайте Собянина.

«Первые 100 предприятий, организаций и индивидуальных предпринимателей, которые выполнят требование о полном завершении вакцинации 60 процентов работников, получат гранты в размере 100 процентов НДФЛ, уплаченного в предшествующие 12 месяцев, но не более 5 миллионов рублей», — говорится в сообщении градоначальника.

По данным мэрии, более полутора тысяч городских предприятий уже отчитались, что 60% их сотрудников привились первым компонентом вакцины.

Кроме того, Собянин пообещал владельцам кафе и ресторанов, которые «четко соблюдают требования по использованию QR-кодов», по итогам третьего квартала выплатить гранты на полную оплату коммунальных услуг за этот период. Он также намекнул, что часть этих средств можно направить на поощрение привившихся работников.

Подробности участия в обеих акциях власти объявят в ближайшее время.

По прогнозу столичной мэрии, на следующей неделе количество москвичей, привитых первым компонентом вакцины от коронавируса, достигнет трех миллионов.

Ранее руководитель Трудовой инспекции по Москве Сергей Черняев отказался прокомментировать для Expert.ru ситуацию с добровольно-принудительной вакцинацией, объяснив, что трудинспекция, как государственная структура, обязана исполнять распоряжения вышестоящих инстанций, а не обсуждать их. Но эксперт по трудовому праву, ранее работавшая инспектором Федеральной службы по труду и занятости, Ольга Петрова, рассказала Expert.ru, что с юридической точки подобного рода требования московской мэрии (и любых региональных властей) для исполнения необязательны.