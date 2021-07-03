В Бийске загорелась птицефабрика «Алтайский бройлер»

На предприятии «Алтайский бройлер» в городе Бийске загорелась крыша на площади 1,5 тыс. квадратных метров. Произошло частичное обрушение, сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы. По предварительным данным, пострадавших нет.

«На улице Лесная, 25, произошло возгорание кровли предприятия "Алтайский бройлер". Площадь пожара — более 1,5 тыс. кв. м. Произошло частичное обрушение кровли», — сообщил информированный источник.

Как позже уточнили в ГУ МЧС по Алтайскому краю, пожар произошел внутри здания производственного назначения, площадь возгорания составила 2,5 тыс. кв. метров.

Пострадавших нет, люди покинули здание самостоятельно, техника была эвакуирована. На месте работают значительные силы и средства пожарно-спасательного гарнизона. По последним данным, пожар уже локализован.