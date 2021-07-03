В Нальчике ввели режим контртеррористической операции

На территории городского округа Нальчика введён режим контртеррористической операции (КТО).

Как рассказали журналистам в оперативном штабе Кабардино-Балкарии (КБР), данный режим введён Управлением ФСБ по КБР в целях пресечения и раскрытия террористического акта, минимизации его последствий и защиты жизненно важных интересов личности, общества и государства, передаёт ТАСС.

Режим КТО действует на части территории городского округа Нальчика в районе садовых участков, ограниченных улицами Биттирова, Канукоева, Центральной, Жабелова. Кроме того, с 05:00 данный правовой режим вводится также в следующих границах: восточная окраина городского округа Баксан (улица Конечная) - автодорога А-158 (Прохладный - Баксан) - западная окраина сельского поселения Баксаненок (улица Промышленная) - пойма реки Баксан.

В период режима КТО и до особого распоряжения на указанной территории действует целый ряд специальных мер и временных ограничений.

