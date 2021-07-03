В пригороде Нальчика силовики нейтрализовали пять боевиков в рамках КТО

В пригороде Нальчика в ходе проведения спецоперации в рамках режима режим контртеррористической операции (КТО) силовики нейтрализовали пятерых бандитов.

Об этом передаёт РИА Новости со ссылкой на информацию Национального антитеррористического комитета (НАК). Отмечается, что пострадавших среди гражданского населения и потерь личного состава сил правопорядка нет.

Оказавшие сопротивление силовикам бандиты уничтожены. Известно, что они вынашивали намерение совершить преступления террористического направления.

Ранее сообщалось, что утром 3 июля на территории городского округа Нальчика был введён режим контртеррористической операции (КТО). Данный режим введён Управлением ФСБ по КБР в целях пресечения и раскрытия террористического акта, минимизации его последствий и защиты жизненно важных интересов личности, общества и государства.

Режим КТО действует на части территории городского округа Нальчика в районе садовых участков, ограниченных улицами Биттирова, Канукоева, Центральной, Жабелова. Кроме того, данный правовой режим введён в следующих границах: восточная окраина городского округа Баксан (улица Конечная) - автодорога А-158 (Прохладный - Баксан) - западная окраина сельского поселения Баксаненок (улица Промышленная) - пойма реки Баксан.

В период режима КТО и до особого распоряжения на указанной территории действует целый ряд специальных мер и временных ограничений.