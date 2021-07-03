В России создали «ходячий» протез ноги

Студенты и ученые Центра проектной деятельности (ЦПД) Дальневосточного федерального университета разработали протез нижних конечностей, который с помощью нейросетей подстраивается под человека и самостоятельно совершает нужные движения. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на руководителя направления «Нейротехнологии» ЦПД Богдана Дмитриева.

«Мы хотели увеличить степень свободы при использовании протеза, восполнить физиологическую потребность изменения угла поднятия стопы, а также ее доворота. Активным "двигателем" проекта был наш программист, который сам не обладал одной ногой и пользовался протезом», — сообщил Дмитриев.

У стандартных протезов компенсация отталкивания ноги от поверхности происходит за счет пружинящей конструкции без компенсации угла поднятия стопы. Протез ученых из Владивостока имеет три точки опоры: пятку и два пальца. В конструкции реализована возможность качания стопы, что особенно актуально для Владивостока с его сопками.

Плата управления помещается в сам протез, нейронные сети обучаются в процессе использования, что позволяет протезу подстраиваться под индивидуальные особенности походки. Протез прошел обучение на выборке различных людей со здоровыми конечностями, у него есть понимание паттернов движения, которые он отрабатывает в зависимости от того, какие сигналы получает.

Дмитриев рассказал, что цены на активные протезы сейчас начинаются от 1,2 млн рублей. Разработчики из ДВФУ планируют, что их протез, использующий нейросети, будет стоить порядка 800 тыс. рублей. Его можно производить в трех версиях: классической, облегченной и водонепроницаемой с усиленной конструкцией.

