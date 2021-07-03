В Евросоюзе окончательно отказались от одноразовой посуды из пластика

Страны Евросоюза с 3 июля обязаны окончательно и навсегда запретить использование одноразовых пластиковых изделий, таких как тарелки, вилки и ложки, а также ватные палочки и соломинки. Об этом сообщил еврокомиссар по окружающей среде Виргиниюс Синкявичюс.

«Европа прощается с одноразовыми пластиковыми тарелками, столовыми приборами, соломинками, палочками для воздушных шаров и ватными палочками, контейнерами для еды и напитков из пенополистирола и всеми товарами из оксоразлагаемого пластика», — написал в Twitter Синкявичюс.

В Еврокомиссии отметили, что более 80% отходов в Мировом океане приходится на пластик. Одноразовые пластиковые изделия используются короткое время, а ущерб окружающей среде наносят огромный — они накапливаются в морях и океанах, и представляют большую опасность для морской фауны и здоровья человека.

Ранее Expert.ru сообщал, что правительство РФ готовит законодательные предложения, чтобы запретить производить и использовать в России посуду и целый ряд изделий из пластика. По словам вице-премьера Виктории Абрамченко, к 2030 году в стране будет перерабатываться около 85% упаковки.

