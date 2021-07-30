20 идей, которые смогут изменить Россию

В разгар предвыборной гонки в России звучит много идей о том, как сделать жизнь в стране лучше. Активист и предприниматель Дмитрий Давыдов еще в 2016 году сформулировал 20 идей, которые помогут избавить страну от коррупции, ускорят экономическое развитие, избавят от дорожных пробок и даже улучшат экологию. Эти идеи Давыдов опубликовал на своем сайте 20idei.ru. По словам предпринимателя, у него нет политических амбиций, а идеи опубликованы исключительно развития России.

Борьба с коррупцией и безопасность

Идеи для роста и развития России Давыдов сформулировал на основе анализа жизни в передовых странах, таких как ОАЭ и Сингапур. В частности, как один из методов борьбы с коррупцией он предлагает введение дополнительной услуги, которая позволит ускорить процесс получения документов. Например, россияне смогут выбирать получить паспорт по стандартной процедуре в течение месяца или в ускоренном формате за 1-3 дня, но за дополнительную плату. Схожий механизм уже действует в Казахстане.

Также автор предлагает ввести плату за получение «красивых» автомобильных номеров. Причем стоимость номера будет отличаться в зависимости от его «престижности». Например, чтобы номер с цифрами 001, 777 стоили в пять раз дороже, чем 444 и в пятнадцать раз дороже, чем 404. По подобной системе рассчитывать и буквы. Также можно будет продавать «очень престижные» автомобильные номера: чем меньше цифр и букв, тем будет дороже номер (7, 7А, 7ААА, 07, 07А). Схожая практика успешно используется в Дубаи и Абу-Даби.

Размер штрафов автор предлагает увеличить и сделать их размер более гибким. Сейчас в России размер штрафа выражен в рублях, учитывая инфляцию и девальвацию, размеры штрафов каждый год теряют свою значимость. При этом в Казахстане используется «месячный расчетный показатель» (МРП) для применения штрафных санкций. То есть размер штрафа динамичный и меняется в зависимости от макроэкономической ситуации. В целом, в Казахстане штрафные выплаты в 7-11 раз превышают размер российских. Например, штраф за незаконное предпринимательство и причинение ущерба в размере 1,5 млр рублей составляет 300 тыс. рублей. Давыдов предлагает увеличить штрафы и привязать их к размеру причиненного ущерба, а взамен этих штрафов исключить наказания в виде исправительных работ и прочего. Чтобы снизить вероятность повторного правонарушения, предлагается преступившего закон снабдить чипом, который позволит отслеживать его местонахождение.

Беспилотники помогут сделать жизнь безопаснее и на их производстве россиянам стоит сконцентрироваться. Беспилотные автомобили снизят количество аварий на дороге. Например, по данным Google, ошибки водителей являются причиной 94% аварий. При этом более 10% людей погибли в ДТП, поскольку водитель отвлекся на гаджет. У беспилотников такой риск исключен. Для стимулирования производства беспилотной техники предлагается максимально снизить налоги для производителей такого оборудования.

Улучшение экологии

Снизить нагрузку на экологию автор предлагает несколькими способами. Один из них – высокие штрафы для тех, кто мусорит. Например, в Сингапуре жителей штрафую за выброшенную жвачку или окурок, причем размер санкции составляет 500 долларов. Благодаря этому мегаполису удалось добиться звания зеленого оазиса. Жесткие меры власти начали применять еще в средине прошлого века.

В России предлагается отлавливать нарушителей с помощью сети видеокамер, по которым специальная экологическая полиция будет выслеживать недобросовестных граждан. В виде наказания предлагается назначать общественные работы в виде уборки улиц или сортировки мусора, или высоких штрафов, которые с каждым новым нарушением будут расти в кратном размере.

Снизить количество автомобилей на дорогах и пробки предлагается введением налога на использование машин. Например, за передвижение по Москве и ее окрестностям ввести плату в размере 1000 рублей в сутки. А за использование авто на экологичном виде топлива размер сбора снизить в два раза. Чтобы мотивировать россиян переходить на экологичные автомобили, с покупкой экоавто освобождать их от оплаты налога на транспорт на 5 лет. Компании, которые приобретают экологичные двухъярусные автобусы, освобождать от налога на транспорт на весь срок эксплуатации таких автобусов.

Льготы и сниженные налоги

Пандемия коронавируса показала эффективность льгот для бизнеса и отсрочек по аренде. Соцподдержка помогла снизить нагрузку на предпринимателей и дать им больше возможностей для восстановления.

Для определенных категорий граждан Давыдов предлагает и вовсе отменить налоги. Например, для привлечения лучших врачей рекомендуется установить нулевые ставки налогов на заработную плату медиков. Следить за качеством оказания медицинской помощи предполагается с помощью камер в очках медиков, которые будут фиксировать все производимые действия.

Налоговые льготы автор предлагает ввести для высшего и среднего специального образования. Учреждения будут на 30 лет освобождены от уплаты налогов на имущество и землю, на заработную плату академического и административного персонала. Это позволит сделать образование более доступным. Такие учреждения предлагается открывать в «студенческих городах» в разных регионах страны, чтобы сократить отток молодого поколения в Москву и Санкт-Петербург.

Целый ряд налоговых льгот автор предлагает сконцентрировать в Сочи, который станет местом притяжения инвесторов. Ставку налога на прибыль и отчисления в фонд оплаты труда установить размере 1%. НДС, налог на недвижимость, на выигрыши, дивиденды на территории города отменить. Упростить получение лицензий, ввести мораторий на проверки для бизнеса и организовать безвизовый режим для всех туристов, за исключением граждан стран, входящих в «черный список». Льготный режим будет действовать в течение 20-30 лет, а при определенных условиях он может быть продлен. Все это будет способствовать развитию индустрии туризма, отдыха и развлечений, как в Лас-Вегасе, Монте-Карло, Гонконге, на Ибице, Майами и Сен-Тропе.