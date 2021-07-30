Аксенов: Крым обеспечен пресной водой

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что региону больше не грозит дефицит питьевой воды, сообщает «РИА Новости». По словам Аксенова, этого удалось достичь благодаря бурению новых скважин, запуску Бештерек-Зуйского водозабора и других работ, которые выполнялись по поручению вице-премьера Марата Хуснуллина. Кроме того, по мнению руководителя Крыма, свою роль сыграли и обильные осадки на полуострове.

Вице-премьер правительства РФ Марат Хуснуллин сообщил, что первая партия питьевой воды добыта под Азовским морем на глубине порядка 100 метров, качество проверят в лаборатории в Москве. По его словам, поиск питьевой воды под Азовским морем будет продолжен, итоги разведки будут известны к концу сентября.

Гендиректор АО «Росгеология» Сергей Горьков заявил о продолжении работ по поиску пресной воды под Азовским морем. «Геологические изыскания на воду в акватории Азовского моря проводятся впервые, и первые результаты поискового бурения подтверждают гипотезы ученых о существовании палеорусел рек под дном Азова и наличии в них запасов подземных вод. Компания продолжит работу по определению качества и объемов выявленных запасов подземных вод, для этого будут пробурены дополнительные скважины глубиной до 500 метров на близком расстоянии от берега», – сказал Горьков.