Акции дня: бумаги ТМК взлетели на фоне новостей о рекордных «дивах»

Акции «Трубной металлургической компаний» (ТМК) резко подорожали и обновили исторические максимумы по итогам торговой сессии в пятницу, 30 июля. За день бумаги выросли на +37,18% до 99,70 рублей за акцию.

В течение сессии акции достигали максимальной стоимости – 101 рубль за акцию. Последний раз рекорд по стоимости бумаги обновляли в марте 2021 года, когда стало известно о выплатах дивидендов по итогам 2020 года.

Активный интерес трейдеров к акциям возник на фоне рекомендации совета директоров компании о выплате дивидендов по итогам первого полугодия 2021 г. в размере 17,71 рублей на одну обыкновенную акцию. Общая сумма выплат составил 18,3 млрд рублей. Реестр на получение дивидендов закроется 17 сентября 2021 года.

Дивиденды за первое полугодие 2021 года стали рекордными за все время выплат. По итогам 2020 года компания выплатила «дивы» в размере 9,67 рубля на акцию, а в первом полугодии 2020 года - 3 рубля на акцию. Ранее компания сообщала, что не ожидает дивидендных выплат в ближайшие кварталы после того приобрела «Челябинский трубопрокатный завод» (ЧТПЗ).

Индекс Мосбиржи упал на -0,86% до 3771,58 пунктов. Индекс РТС опустился на -0,83% до 1625,76 пунктов. Нефть марки Brent по состоянию на 19:19 мск стоила 75,33 доллара за баррель (+0,31%). Российская валюта укреплялась - 73,07 рублей за доллар.