США торопят Иран, а он не торопится

Американцы готовы вести переговоры о возвращении к «ядерной сделке», но не хотят, чтоб этот процесс затягивался. Такое заявление сделал госсекретарь США Энтони Блинкен. Ранее о том же самом говорили в МИД Франции. Похоже, Западу не нравится намерение властей Ирана представить снятие санкций против этой страны как успех ее недавно избранного президента – консерватора Ибрагима Раиси.

Блинкен совершает визит на Ближний Восток. В Кувейте он заявил, что США крайне недовольны тем, как идет процесс переговоров по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) относительно иранской ядерной программы. «Мы привержены дипломатии, однако этот процесс не может быть бессрочным. Мы определяем, на что Иран согласен, а на что – нет», – сказал госсекретарь, оговорившись при этом, что американцы хоть сейчас готовы вернуться в Вену, где ведутся переговоры по «ядерной сделке».

Статья по теме: Ядерная сделка с Ираном: очередной ближневосточный тупик

Это заявление было своеобразным ответом верховному лидеру (рахбару) Ирана аятолле Али Хаменеи. Тому крайне не понравилось, что американцы хотят обсуждать на переговорах в Вене не только возвращение к «ядерной сделке», но и другие темы. В первую очередь – ракетные технологии Ирана, во вторую – общую иранскую политику на Ближнем Востоке. Али Хаменеи даже заявил, что американцы предъявили его стране нечто вроде ультиматума: или обсуждаем все вместе, или не обсуждаем ничего. «Запад и США абсолютно несправедливы и злонамерены на переговорах. Они без сомнений нарушают свои же обязательства», – гневно написал рахбар в своем твиттере.

В данном случае примечателен сам факт этого неожиданного удивления верховного лидера. «Злонамеренные американцы» всего лишь повторяют то, что говорили ранее, еще при Дональде Трампе: автоматический возврат США к «ядерной сделке», а, следовательно, ослабление американских санкций, невозможен. Должны быть какие-то новые гарантии со стороны Ирана, что его ядерная программа действительно будет использоваться в мирных целях. Это нужно хотя бы для того, чтобы успокоить Израиль, где любое сближение Вашингтона и Тегерана воспринимается с опаской.

Хороша эта позиция или плоха, но она высказывалась и неоднократно. Так что возмущение Ирана выглядит нелогично, однако объяснимо, если вспомнить то, как действовали представители этой страны на переговорах по «ядерной сделке». С их стороны раздавались то заявления о том, что с американцами почти достигнута договоренность об обмене заключенными, которая, якобы, станет частью соглашения по СВПД (в США это тут же с негодованием опровергли), то призывы подождать создания нового правительства Ирана. Последнее особенно не нравится в Вашингтоне. Там недоумевают, чего и зачем ждать? Да, в Иране прошли в конце июня президентские выборы. На них победил Ибрагим Раиси, глава Верховного суда и убежденный консерватор. Однако ведь вакуума власти в стране нет. Пока президентом остается реформатор Хасан Рухани. Почему он не может не может подписать договоренность о возврате к «ядерной сделке»?

Не может, отвечают из Ирана, от подлинного ответственного за внешнюю политику страны, рахбара Али Хаменеи, и имеют на такой ответ вполне веские резоны.

Для США выгодно представить снятие санкций как результат усилий, в том числе, иранского президента-реформатора Рухани. Рахбару и консервативной части иранского истеблишмента, пожалуй, выгодно, чтоб все было наоборот. Тем более, что Раиси имеет весьма амбициозные планы. Он – один из возможных кандидатов на роль преемника Али Хаменеи, которому уже идет 83-й год. Победить в интригах высших эшелонов власти, став рахбаром – это одна проблема. Вторая – добиться, чтоб новый Верховный лидер был признан народом. Решить ее можно победной договоренностью с американцами. Тогда Раиси достанутся лавры победителя, а Рухани – сомнительная слава того, при ком диалог с Западом провалился, а страну сотрясали массовые волнения. Одно из них, кстати, вспыхнуло совсем недавно, в частично населенной арабами провинции Хузестан. Его причиной стала нехватка воды в регионе. Дело дошло до применения оружия. Протесты стали перекидываться на другие регионы, в первую очередь, населенные национальными меньшинствами – Лурестан, Восточный Азербайджан, Исфахан. Власти постарались поскорее купировать волнения. Задержанных протестующих быстро освободили, не дав повода для США приплести их судьбу к переговорам по «ядерной сделке». Но волнения показали, что иранское общество ждет перемен. А значит, снятие санкций нужно.

Только вот и преемник Али Хаменеи тоже необходим. Поэтому иранцы твердо стоят на своем: переговоры по «ядерной сделке» должны быть записаны в актив новому президенту. Инаугурация Раиси намечена на 5 августа. В Иране полагается, что со сменой президента уходит в отставку и правительство. Новое будет сформировано и будет утверждено парламентариями не раньше сентября. Вот тогда Иран и готов вести предметные переговоры. Другое дело, что это не нравится США, где вовсе могут решить, что американцы и без «ядерной сделки» обойдутся. Тем не менее, в Иране идут на этот риск. Ведь это тот случай, когда игра определенно стоит свеч – по крайней мере, для местных консерваторов.