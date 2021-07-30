Использование CAD/CAM систем в ортопедической стоматологии

Все больше клиник начали активно использовать 3D моделирование и 3D печать для проведения ортопедических работ.

CAD/CAM системы позволяют при помощи трехмерного моделирования проектировать и создавать практически любые ортопедические конструкции: абатменты, различные виды протезов, коронки и виниры, капы, бескаркасные реставрации и многое другое. Этот метод идеально подходит и для тяжелых клинических случаев, требующих изготовления масштабных конструкций.

При традиционном изготовлении коронок литьем пациент испытывал дискомфорт при создании оттисков, и могли возникать ситуации, когда коронка не точно подходила по форме. Кроме того, время изготовления протеза занимало в среднем 2-3 дня, на время которых пациент оставался с открытыми обточенными зубами.

Коронки, изготовленные по технологии CAD/CAM не только точнее и совершеннее, чем изготовленные литьем, но и производятся значительно быстрее – количество визитов к стоматологу сокращается до одного. При этом пациент может лично наблюдать за изготовлением протеза, и выглядит это впечатляюще.

Как создается модель

Создание модели проходит в несколько этапов:

Стоматолог снимает виртуальный оттиск при помощи интраоральной камеры; Информация с камеры переносится на носитель; В программе создается трехмерная модель челюсти; Вытачка и полировка модели на программируемом фрезерном станке.

Все процессы полностью автоматизированы. Так, аббревиатура CAD (Computer Aided Design) означает моделирование изделия, а CAM (Computer Aided Manufacture) — непосредственно его изготовление.

Преимущества CAD/CAM систем:

Быстрое изготовление модели;

Ускоренный процесс лечения;

Возможность корректировать модель с учетом пожеланий пациента;

Идеальная точность снимка позволяет создать максимально эргономичную конструкцию;

Невысокая себестоимость при высоком качестве материала;

Простое интуитивное управление.

Важно отметить, что такие системы также удобно использовать для пациентов, у которых повышенный рвотный рефлекс. Часто эта проблема встречается у детей, что делает CAD/CAM системы незаменимыми в детской стоматологии. Кроме того, как у взрослых, так и у детей, может произойти аспирация слепочной массой. При использовании трехмерного сканера это невозможно, что делает процедуру полностью безопасной.

Помимо удобства использования, интеграция CAD/CAM систем в стоматологию еще и экономически выгодна. Во-первых, нет необходимости в регулярной закупке слепочной массы. Во-вторых, из-за того, что процесс изготовления конструкций происходит намного быстрее, увеличивается и поток клиентов.

Трехмерные системы моделирования повышают статус клиники и вызывают доверие у пациентов. Это удобно, безопасно и существенно сокращает время лечения.

По материалам stomshop.pro