Хинштейн сообщил о задержании прокурора Сызрани

Депутат Государственной думы РФ Александр Хинштейн сообщил, что сотрудники ФСБ задержали прокурора Сызрани Вадима Федорина. По словам депутата, прокурор города был задержан за получение взятки.

«Сегодня в результате спецоперации, проведённой Самарским УФСБ, за получение взятки в размере 3 млн руб задержан прокурор г. Сызрани Вадим Федорин. Спецоперация проводилась с санкции Генпрокурора Игоря Краснова. Взятка – предназначалась за «помощь» при расследовании уголовного дела», – написал Хинштейн в своем телеграм-канале.

Он отметил, что «шокирован этим известием».

«Знал Федорина с 2012 г., ещё в его бытность прокурором Шигонского района, когда он объявил войну милицейской ОПГ, возглавляемой местным начальником РОВД. Тогда я даже написал об этом материал в МК, после которого в регион были направлены бригады Генпрокуратуры и СКР. Затем он работал прокурором Комсомольского района, 5 лет возглавлял управление по противодействию коррупции облпрокуратуры. Федорин всегда казался как раз - очень принципиальным; по крайней мере - таково было общее мнение. Увы, человек - слаб…», – написал Хинштейн.