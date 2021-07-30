Компания «Россети» показала существенную прибыль вместо убытка годом ранее

Одна из крупнейших электросетевых компаний в мире «Россети» подвела итоги первого полугодия 2021 года. Компания получила чистую прибыль по РСБУ в размере 11 млрд рублей против 22,2 млрд рублей убытка за аналогичный период прошлого года, сообщается на сайте компании.

Выручка выросла почти в 1,7 раза - до 23,2 млрд рублей.

Чистая прибыль без учета переоценки находящихся на балансе «Россетей» акций дочерних и зависимых обществ увеличилась в 1,74 раза до 22,0 млрд рублей.

«Россети» - оператор электрических сетей в Российской Федерации, является одной из крупнейших в мире электросетевых компаний, работает в 80 регионах РФ. Организация управляет 2,4 млн км линий электропередачи, 528 тыс. подстанций трансформаторной мощностью более 809 ГВА. Имущественный комплекс включает в себя 35 дочерних и зависимых общества, в том числе 15 межрегиональных и магистральную сетевую компанию. Контролирующий акционер - государство в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом России с долей 88,04% в уставном капитале. Глава компании – Генеральный директор, Председатель Правления ПАО «Россети» Андрей Рюмин.