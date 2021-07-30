Немецким институциональным фондам разрешат держать до 20% активов в криптовалютах

Немецкие финансовые регуляторы впервые разрешили определенным институциональным фондам работать с криптовалютами. Со 2 августа ряд инвесторов смогут вкладывать в крипту миллиарды евро, а если быть точнее до 20% своих активов.

Повезло специальным фондам, доступ к которым имеют только такие институциональные инвесторы, как, например, пенсионные фонды и страховые компании. В управлении таких фондов находятся ок. 1,8 трлн евро.

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Законодатели крайне медленно и неохотно открывают финансовые рынки своих стран для криптовалют. Германия стала первой крупной страной, которая пусть пока и частично, но все же узаконила криптовалюты. К столь смелому шагу их, очевидно, подтолкнуло то обстоятельство, что все больше инвесторов, причем, крупных и авторитетных, например, Майк Новограц и Алан Говард начали работать с криптовалютами и, естественно, призывают последовать своему примеру и других инвесторов.

И все же не следует переоценивать важность решения немецких депутатов и финансовых регуляторов.

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«Доля активов в криптовалютах большинства фондов останется значительно ниже разрешенных 20%,- объяснил эксперт по криптовалютам в BVI Тим Крейман.- С одной стороны, такие институциональные инвесторы, как страховщики, ограничены в свободе выбора инвестиционной стратегии жесткими ограничениями регуляторов, но с другой, они тоже могут хотеть инвестировать в крипту».

Как нетрудно догадаться, большинству немецких инвесторов, славящихся своим консервативным подходом к финансам и инвестициям, не нравится очень высокая волатильность критовалют. Поэтому, по мнению финансового советника консалтинговой компании Oliver Wyman LLC Камиля Кацмарски, лишь немногие фонды рискнут экспериментировать с криптовалютами. Он считают, что интерес к таким высокорисковым активам у большинства инвесторов проснется не ранее, чем через пять лет.

Одна из крупнейших в ФРГ компаний по управлению активами – DekaBank сейчас прорабатывает вопрос инвестирования в крипту, но окончательное решение еще не принято.

Между тем, интерес к работе с криптоактивами быстро растет, утверждают авторы исследования PwC. Благодаря крупным инвесторам криптовалютным компаниям удается стремительно наращивать объемы привлеченных средств и расти в цене. Обращает, конечно, внимание, что сейчас криптой все больше интересуются, по словам Генри Арсланяна, главного специалиста по криптовалютам PwC, по-настоящему крупные инвесторы, включая даже отдельные пенсионные фонды. Естественно, интерес к криптовалютам разбудил их стремительный рост в последнее время

В качестве примера активно пользующейся интересом инвесторов криптокомпании Арсланян приводит Crypto M&A, которая «стоила» около 3 млрд долларов в 2020 году, и которая привлекла столько же денег за два-три месяца этого года.

В июле 2021 года биржа криптовалютных деривативов FTX привлекла 900 млн долларов от Softbank Group Corp. и других крупных инвесторов. Благодаря этим инвестициям сейчас эта биржа оценивается в 18 млрд долларов. Или взять крипто-инфра-стартап Fireblocks. Он собрал 310 млн долларов, что позволило ему повысить свою оценку до 2 млрд долларов.

Проблем в таком новом деле, конечно, хватает. Например, не очень понятно, как оценивать компании, которым от роду несколько лет или даже месяцев. Тормозит рост интереса и дефицит подходящих для инвестиций активов, потому что большинство криптофирм еще слишком маленькие для интереса больших игроков.