Курс доллара: Сбербанк изменил прогноз по рублю

Рубль в четверг солидно укрепился к основным резервным мировым валютам на фоне возросшего спроса со стороны игроков к рисковым активам и росту мировых цен на «чёрное золото».

Так, по данным на 19:00 мск на торгах Мосбиржи курс доллара составлял 73,05 руб., что на 43,25 коп. дешевле чем было сутками ранее. Евро просел менее существенно, до 86,81 руб. – единая валюте Евросоюза потеряла за последние 24 часа 20 коп.

Мнения экспертов по курсу рубля

По мнению большинства экспертов, нацвалюта вчера выросла в обеих парах благодаря вернувшемуся аппетиту инвесторов к риску на фоне итогов заседания ФРС. Напомним, Федрезерв в среду ожидаемо сохранил базовую процентную ставку на уровне 0 - 0,25% годовых. Кроме того, ФРС продолжит выкупать активы от 120 млрд в месяц до того момента пока не будет достигнут заметный прогресс в достижении целей по максимальной занятости и стабильности в ценах.

При этом глава центробанка США Джером Пауэлл заявил, что рынок труда еще должен проделать определённый путь, прежде чем придёт время сокращать стимулирование экономики.

Регулятор также подчеркнул, что повышенная инфляция является результатом «преходящих факторов», и это указывает, что ФРС не воспринимает рост цен в качестве неизбежной угрозы.

По мнению Рикардо Евангелиста из ActivTrades, несмотря на то, что ничего из сказанного вечером в среду не удивило рынки, это стало большим разочарованием для тех, кто ждал более твёрдой позиции от Федрезерва.

В целом же рынки восприняли итоги заседания американского регулятора, как сигнал, что повышения ставок и сокращения стимулирующей скупки активов в обозримом будущем не произойдёт, что вновь разожгло аппетиты инвесторов к риску, а это, в свою очередь, положительно сказалось на динамике курса рубля.

Юрий Кравченко из ИК «Велес Капитал» напомнил, что в четверг на всех мировых площадках наблюдался возросший интересе к риску – все основные фондовые и другие индексы показывали дружный рост. Естественно, в таких условиях доллар отступал, а его индекс рухнул вчера ниже 92 пунктов, что произошло впервые в июле.

«Рубль и его коллеги по сегменту EM существенно укреплялись. Кроме того, поддержала накануне российскую валюту и нефть, мировые цены на которую прибавляли более 1%. Мы считаем, что в последний день этой рабочей недели на таком фоне рубль в обеих парах постарается как минимум остаться возле текущих позиций», – заявил эксперт.

Сбербанк сделал среднегодовой прогноз по рублю

Алексей Капитанов из Инбанка также отметил, что «голубиная» риторика Федрезерва относительно сворачивания стимулов солидно поддержала все сырьевые и валютные рынки.

«Интерес глобальных игроков к риску вновь возрос, что позволило паре доллар-рубль вчера приблизится к отметке в 73,00. Этому также способствовало дорожающая нефть, а также остаточный спрос налогового периода. Ко всем прочему ещё статистика по ВВП США вышла хуже предварительных прогнозов, что уронило доллар в паре с евро на рынке Forex. Это следом сказалось и на динамике валютных пар на внутреннем рынке», – пояснил Капитанов.

Между тем в Сбербанке сделали среднегодовой прогноз по курсу рубля. В крупнейшей кредитной организации страны его оценку улучшили с 73,80 руб. до 73,60 руб. за один доллар. При этом, как отмечается в аналитическом материале Sber CIB доходность рублёвых облигаций в ближайшие дни продолжит падать на фоне сильных результатов аукционов Минфина.

«Вчера доллар дешевел на форексе из-за голубиного тона ФРС. Сегодня он продолжит дорожать, завершив эту неделю в паре с долларом возле 73,00», – предположили в банке.

Кроме того, в Сбере также повысили прогноз до конца года по росту отечественной экономики с 3,8% до 4,2%. Ключевая ставка ЦБ, согласно оценке банка вырастет с нынешних 6,5% до 7% годовых, а инфляция составит 5,8% вместо ожидаемых ранее 4,8%.