Лукашенко допустил возможность размещения российских войск в Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о возможности размещения в стране российских войск «если нужно будет для безопасности Союзного государства, которое мы строим», но при этом заверил, что «такого никогда не будет».

«Сейчас в этом нет никакой необходимости, у нас достаточно крепкие, сплоченные, компактные Вооруженные силы. Не считая "территориалов", мы можем в нужный момент в короткий промежуток времени 500 тысяч человек поставить под ружье, а это уже сила. Если будет мало, сюда будут введены все Вооруженные силы Российской Федерации. Такого никогда не будет. Но если нужно, мы раздумывать не будем», – цитирует Лукашенко БелТА.

В качестве примера необходимости введения войск Лукашенко привел август прошлого года, когда по всей Белоруссии прошли массовые митинги с требованием отмены итогов президентских выборов. «В острый период в августе прошлого года, когда-то кто-то колебался, кто-то предал, кто-то под плинтус залез, у кого-то в мозгах кипело, я не ввел никакие вооруженные силы, ни с России, ни с Украины, ни с других стран. Мы с этой бедой справились сами. Вот моя позиция», – сказал Лукашенко.