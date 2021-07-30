Люксембург оштрафовал Amazon на 746 млн евро

Национальная комиссия Люксембурга по защите данных (CNPD) наложила штраф на американского онлайн-ритейлера Amazon за нарушения в области защиты данных в размере 746 миллионов евро, сообщает «Прайм» со ссылкой Комиссию по ценным бумагам и биржам (SEC) США.

«Национальная комиссия Люксембурга по защите данных (CNPD) 16 июля 2021 года вынесла решение против Amazon Europe Core, утверждая, что обработка персональных данных Amazon не соответствует общим правилам ЕС по защите данных. Решение налагает штраф в размере 746 миллионов евро и соответствующие изменения в практике», — говорится в сообщении SEC.

Компания Amazon заявила, что считает решение люксембургского регулятора безосновательным и намерена обжаловать решение о штрафе.