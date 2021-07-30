На северо-западе Москвы реорганизуют четыре бывшие промзоны - заммэра Ефимов

Редевелопмент четырех территорий в Северо-Западном административном округе (СЗАО) Москвы выполнят в рамках городского проекта «Индустриальные кварталы». На месте бывших промзон, которые находятся в районах Южное Тушино, Хорошево-Мневники и Щукино, появятся современные общественно-деловые пространства, будет создано около 17,5 тысячи рабочих мест. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Общая площадь комплексного развития территорий бывших промзон в СЗАО составит более 93 га. Там появятся высокотехнологичные и экологически чистые производственные предприятия, общественно-деловая застройка, социальная инфраструктура, а также комфортные жилые дома. Градостроительный потенциал территорий составляет 1,5 млн квадратных метров, будет создано порядка 17,5 тысячи новых рабочих мест», – рассказал заммэра.

В Южном Тушино преобразуют две территории бывших промзон, в районах Хорошево-Мневники и Щукино по одной. Размер участков – от 1,6 га до 46 га.

Проекты позволят создать в СЗАО более 26 тысяч кв метров производственных площадей, 540 тысяч кв метров общественно-деловой застройки и 900 тысяч кв метров жилья. Бывшая промзона «Октябрьское поле» полностью преобразится до конца 2026 года, пояснил глава департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Александр Прохоров.

На площади почти 6 га будет создана благоустроенная среда, на которой появится промышленный технопарк, бизнес-центр, жилые дома, а также вся необходимая инфраструктура, включая два детских сада, школу и поликлинику. Общая площадь строительства превысит 173 тысячи квадратных метров. Город получит 500 новых рабочих мест. В проект инвестор - «РГ- Девелопмент», вложит 14 млрд рублей, ожидаемый бюджетный эффект – более 487 млн рублей в год.